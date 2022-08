No radar da CBF, Marcelo Paz garante foco no Fortaleza e explica situação da Seleção Brasileira

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, é um dos cotados para ser chefe de delegação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar. O dirigente foi convidado pela CBF para o período de amistosos em junho e, na última semana, recebeu elogios do treinador Tite, do time canarinho.

“Para o chefe da delegação, que seja uma pessoa de paz, de boa, como a gente teve o Marcelo, presidente do Fortaleza, e o Galliote, do Palmeiras, dois caras extraordinários no convívio e aspecto positivo. Tivemos outros, mas esses dois foram marcantes”, disse ao canal 3 na Área, do YouTube.

O entrosamento com os membros da atual comissão técnica do Brasil é um ponto positivo para os gestores que integraram o grupo em momento recente. Assim, a chance da CBF convocar um nome fora desse eixo, como tentou anteriormente com o espanhol Xavi, técnico do Barcelona, é menor.

Resposta de Marcelo Paz

Ao programa Jogada 1º Tempo, nesta sexta-feira (26), o presidente Marcelo Paz disse que ficou feliz com a menção de Tite, mas não tem acordo para ser chefe de delegação da Seleção Brasileira até o momento, sequer foi convidado formalmente. O Mundial é disputado entre novembro e dezembro.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Fiquei feliz por um comentário do Tite, de talvez ser um chefe de delegação, eu e o presidente do Palmente, convivi com o Tite por 15 dias, mas a minha admiração com ele é de longa data. Quando o Corinthians foi campeão mundial, eu participei de um programa na TV Diário e fiz um longo comentário sobre o Tite, a gente teve essa convivência. Fiquei muito feliz e honrado, se isso acontecer, vou (para o Brasil), mas não teve nenhuma relação para trabalhar agora’.

Quando esteve na Seleção, Paz viajou com a delegação para jogos na Coreia do Sul e no Japão contra os referidos países, que estão classificados para a Copa do Mundo do Catar. Diante de rumores sobre um possível convite para ser um coordenador da CBF, negou qualquer negociação.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Não houve convite, a informação não procede. Estou 100% focado no Fortaleza. Tenho boa relação com o presidente Ednaldo Rodrigues (da CBF), gratidão por ele ter me convocado para a Seleção, mas não houve nenhum convite. Surgiu essa notícia, se chegou, não chegou pra mim”.

Em 2021, Paz foi reeleito presidente do Fortaleza, com mandato até o fim de 2024. Na função desde o fim de 2017, participou de momentos históricos, com título da Série B (2018), bi da Copa do Nordeste (2019 e 2022), tetra cearense (2019, 2020, 2021 e 2022), além de vagas na Sul-Americana (2020) e Libertadores (2022). Ainda teve o G-4 da Série A e semi da Copa do Brasil, em 2021.

Exclusiva com presidente Marcelo Paz do Fortaleza