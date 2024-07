Mercado da Bola: veja as principais contratações dos times da Série A para a janela de transferência

O mercado da bola do futebol brasileiro voltou a se intensificar em 2024 com a chegada da nova janela de transferências, aberta no dia 10 de julho. Assim, os clubes da Série A buscam reforços e anunciaram novidades no elenco, com nomes de peso como o zagueiro Thiago Silva e o meia Philippe Coutinho.

O Diário do Nordeste faz um levantamento de todas as contratações dos participantes do Brasileirão durante a 2ª janela. Dos 20 times, 12 já apresentaram mais jogadores para o restante do Brasileirão - o Fortaleza ainda não anunciou nenhum reforço.

Total de reforços dos clubes da Série A na 2ª janela

7 reforços: Cruzeiro

4 reforços: Juventude

3 reforços: Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras

1 reforço: Atlético-GO, Bahia, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória-BA

Nenhum reforço: Athletico-PR, Bragantino, Criciúma, Cuiabá, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo.

Legenda: Ídolo do Corinthians, o goleiro Cássio foi anunciado pelo Cruzeiro Foto: Marco A. Ferraz / Cruzeiro

O Cruzeiro é o clube com mais movimentações neste período, somando sete contratações. A nova janela de transferência segue aberta até o dia 2 de setembro. Vale ressaltar que, para um atleta atuar por um um novo time pelo Brasileirão, não pode ter atuado em sete partidas.

REFORÇOS ANUNCIADOS PARA A NOVA JANELA DA SÉRIE A

Atlético-GO MEI - Jorginho (CRB) Atlético-MG ZAG - Junior Alonso (Krasnodar, da Rússia)

ZAG - Lyanco (Al-Gharafa, do Catar)

ATA - Bernard (Panathinaikos, da Grécia) Bahia LAE - Iago (Augsburg, da Alemanha) Botafogo VOL - Allan (Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos)

MEI - Thiago Almada (Atlanta United, dos EUA)

ATA - Igor Jesus (Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos) Corinthians GOL - Hugo Souza (GD Chaves, de Portugal) Cruzeiro GOL - Cássio (Corinthians)

ZAG - Jonathan (Ceará)

VOL - Matheus Henrique (Sassuolo, da Itália)

VOL - Walace (Udinese, da Itália)

VOL - Fabrizio Peralta (Cerro Porteño, do Paraguai)

ATA - Lautaro Díaz (Independiente del Valle, do Equador)

ATA - Kaio Jorge (Juventus, da Itália) Fluminense ZAG - Thiago Silva (Chelsea) Grêmio ZAG - Jemerson (Atlético-MG) Juventude VOL - Guilherme Castilho (Ceará)

ATA - David da Hora (Coritiba)

ATA - Ronie Carrillo (Portimonense, de Portugal)

ATA - Diego Gonçalves (Mirassol) Palmeiras LAD - Augustín Giay (San Lorenzo, da Argentina)

MEI - Maurício (Internacional)

ATA - Felipe Anderson (Lazio, da Itália) Vasco MEI - Philippe Coutinho (Al-Duhail, do Catar) Vitória-BA MEI - Ricardo Ryller (Al-Fayha, da Arábia Saudita)