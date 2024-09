Saiba quem vai transmitir os jogos da Liga Forte União, de Ceará e Fortaleza, a partir de 2025

A Liga Forte União, bloco econômico com Ceará e Fortaleza, fechou três contratos com a venda dos direitos de transmissão da Série A a partir de 2025. O acordo foi celebrado nesta terça (10), em reunião na sede do Fluminense, no Rio de Janeiro, com a presença dos presidentes dos clubes participantes.

O Diário do Nordeste apurou que a LFU firmou acordos com a Record (TV Aberta), YouTube (parceria com a CazéTV) e a Amazon Prime (streaming). A expectativa é que cada player tenha direito a exibir uma partida por rodada no Brasileirão, dos membros da Liga, sempre como mandante.

O detalhamento não foi divulgado, mas Record e Youtube devem compartilhar o mesmo jogo. No momento, os times da LFU presentes na Série A são: Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Juventude, Internacional e Vasco.

No caso dos clubes da Série B, o processo de abertura de ofertas está em andamento. Na atual edição, com a dificuldade da operação por parte dos participantes da competição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) assumiu a negociação e fez uma distribuição para a Rede Globo, a TV Brasil e o canal Goat, no YouTube. Em 2025, as ligas devem assumir a operação.

Projeção financeira e novas parcerias

A promessa da LFU aos clubes era arrecadar até R$ 1,8 bilhão com a venda dos direitos de transmissão da Série A. Com a negociação dos três grupos de mídia, esse valor ainda não foi alcançado. Deste modo, a liga segue no mercado em busca de novos parceiros a partir de 2025.

Segundo a Folha de São Paulo, até agora, as vendas geraram R$ 900 milhões. O bloco também foi procurado por empresas como a Rede Globo, Disney, DAZN e Warner. O objetivo é acertar as operações e formalizar a nova organização até outubro.

Vale ressaltar que 20% desse valor total será repassado para a empresa brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti. Os investidores compraram esse percentual dos direitos de transmissão da Liga Forte União em 2023 por R$ 2,3 bilhões. Por conta de atrasos no pagamento, há um interesse de reduzir o índice para 10% ou 12%, o que diminui a divisão.