Libra e LFU anunciam venda conjunta dos direitos de transmissão da Série B

Os blocos econômicos Libra e Liga Forte União (LFU), que gerenciam os direitos de transmissão de parte dos clubes do futebol brasileiro, anunciaram um acordo para venda conjunta da Série B do Brasileiro. Deste modo, vão trabalhar juntos em prol da comercialização, uma vez que não há definição de exibição da competição sequer para 2025 no momento. Essa é a maior sinalização de proximidade entre as partes para melhor relação no futuro.

Os grupos foram criados em 2022 após uma série de negociações entre os times para a criação de uma liga única nacional. O objetivo era melhorar a arrecadação das equipes com a proximidade do fim do contrato entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a Rede Globo, encerrado em 2024. Sem um consenso, dois blocos foram então criados para defender os respectivos interesses.

A LFU, por exemplo, tem Ceará e Fortaleza como os representantes. Deste modo, o grupo conta com apoio de outros nove times da Série A e fez uma comercialização dos direitos de transmissão dos participantes do bloco, com base na Lei do Mandante, diferente do que foi comercializado pela Libra.

Deste modo, a longo prazo, o futebol brasileiro não encontra a união necessária para se estabelecer com um produto unificado. Por isso, iniciar os trâmites na Série B é um movimento relevante. Vale ressaltar que a legislação atual indica que o time mandante de uma partida é o detentor dos direitos. Por isso, a formação dos blocos ganhou força, a fim de acrescentar valor durante uma negociação.

"Esse é um passo fundamental na construção de um modelo mais sólido e integrado para o nosso futebol. Estamos muito felizes por avançarmos juntos nessa negociação, que fortalece a posição dos clubes e beneficia toda a indústria do esporte no Brasil". Marcelo Paz Presidente da LFU e CEO do Fortaleza

Em 2024, por exemplo, a Série B teve dificuldade para vender a transmissão das partidas. Assim, a CBF assumiu o protagonismo da negociação e conseguiu uma cota de R$ 10 milhões para cada um dos 20 participantes através de uma divisão de exibição que contou com: a Globo transmitindo através do SporTV e do Premiere, via pay-per-view, Goat no YouTube, e a TV Brasil assumindo a TV aberta.

Com a união entre Libra e LFU, a tendência é que esse valor seja maior em 2025, assim como a distribuição dos jogos envolva mais empresas interessadas, potencializando então essa competição.

Times da Série B do Brasileiro de 2025