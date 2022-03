Inauguração do Romeirão: veja relacionados de Ceará e Fortaleza para enfrentar Seleção do Cariri

A Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, será inaugurada nesta segunda (28), às 20h. Financiado pelo Governo do Ceará, a obra do estádio Mauro Sampaio teve investimento de cerca de R$ 80 milhões. O pontapé inicial será o amistoso entre a Seleção da Capital (Ceará e Fortaleza) contra a Seleção do Cariri (Icasa, Guarani de Juazeiro, Crato e Barbalha).

O Diário do Nordeste teve acesso à lista de relacionados de Vovô e Leão. Os clubes acordaram participação no evento na última semana, em reunião com o governador Camilo Santana (PT). Apesar de atuarem em um mesmo lado, cada time irá representar a Capital em um tempo do jogo.

Legenda: O Romeirão tem um projeto multiuso e pode receber shows e eventos culturais Foto: Tatiana Fortes / Governo do Ceará

O time alvinegro relacionou principalmente nomes da base. As exceções são o goleiro Vinícius Machado e zagueiro Marcos Vitor, ambos do principal. No caso tricolor, o panorama se repete, com atletas do Sub-20 e Sub-23.

Relacionados do Ceará

Goleiros: Vinícius e Davi Schneider.

Zagueiros: Jefferson, David Ricardo e Marcos Victor.

Laterais: Breno e Átila.

Meio-campistas: Rubens, Wendell e David.

Atacantes: Caio, Pedro Igor, Daniel, Felipe Micael e João Victor.

Relacionados do Fortaleza

Goleiro: Murilo.

Zagueiro: Patrick.

Laterais: Marcos Vinícius e Miguel.

Meio-campistas: Dudu, Ryan, Geilson, Sammuel, Marquinhos e Douglas Cunha.

Atacantes: Juan Martínez, Davi e Gabriel Silva.

Legenda: A Arena Romeirão é o estádio mais moderno do interior do Brasil Foto: Tatiana Fortes / Governo do Ceará

Entrada no jogo

Aos interessados, a entrada da Arena Romeirão será através de 1kg de alimento não perecível, que será trocado por um ingresso. A distribuição começou no sábado (26) e segue até o fim da carga.

Os produtos serão destinados às entidades assistidas pelo Programa Mais Nutrição no Cariri. Cumprindo protocolo sanitário, é exigida apresentação de certificado de vacina contra Covid-19. Adolescentes e crianças devem apresentar comprovação de imunização com duas doses.

Legenda: A capacidade total da Arena Romeirão é de 17 mil espectadores Foto: Tatiana Fortes / Governo do Ceará

O equipamento terá capacidade para 17 mil pessoas, com objetivo de receber torneios a nível nacional e internacional, como partidas do Brasileirão. Será o "mais moderno do interior do Brasil".

O Romeirão contará com área aproximada de 47 mil m². O espaço inclui ainda um bloco com cabines de imprensa e camarotes, além de praça de alimentação, museu, centro comercial, estacionamento e demais setores. Com projeto multiuso, poderá ser palco de shows, eventos culturais e religiosos.