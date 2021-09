Fortaleza recusa ofertas da janela internacional e mantém elenco competitivo na Série A; veja nomes

O Fortaleza Esporte Clube realiza uma campanha histórica em 2021 e busca suporte para se manter competitivo na sequência da Série A. Dentre as garantias ao trabalho do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, a gestão resistiu às primeiras propostas da janela internacional e manteve as peças do elenco.

O Diário do Nordeste apurou que o departamento de futebol foi sondado e recebeu ofertas do exterior para quatro atletas: o meia Lucas Crispim e os atacantes David, Robson e Romarinho. A gestão, no entanto, priorizou a manutenção do grupo considerando os nomes importantes para comissão técnica.

Legenda: O atacante David é um dos principais destaques do Fortaleza em 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

A equipe cearense realizou o melhor 1º turno da história do futebol nordestino no atual formato do Brasileirão - com uma rodada de antecedência. Na Copa do Brasil, empatou com o São Paulo na ida e irá decidir na Arena Castelão a vaga às semifinais, com disputa do prêmio de R$ 7,3 milhões.

Assim, a diretoria tricolor busca diminuir os impactos no trabalho e aposta no desempenho coletivo. O esforço existe, inclusive com engenharia financeira para compra de jogadores emprestados, como os volantes Éderson (Corinthians) e Matheus Jussa (Oeste/SP), e o zagueiro Benevenuto (Botafogo).

Legenda: O volante Éderson foi campeão cearense pelo Fortaleza em 2021 Foto: Leonardo Moreira / FEC

Tudo converge na ambição ao longo do ano. Mas o equilíbrio financeiro é uma das principais marcas da atual diretoria e não há um jogador inegociável no elenco, as condições econômicas atuais impedem o cenário. Assim, caso os valores sejam muito elevados, a negociação pode existir.

Ao torcedor, resta o acompanhamento das janelas de transferência. Nas principais ligas europeias foram encerradas (Alemanha, Inglaterra, Espanha e França), mas o mercado segue aberto. De todo modo, deverá ter uma condição muito positiva para ser aceita pelo Leão. O compromisso é fornecer o fôlego necessário para brigar na primeira página da Série A no 2º turno.