Fortaleza pode se classificar para a Libertadores? Veja pontuação e projeção de Sul-Americana

O Fortaleza está virtualmente garantido na Série A do Brasileiro de 2023. Com 41 pontos, restando sete rodadas, o risco de rebaixamento é de 0,04%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Assim, o foco tricolor deve ser a Sul-Americana e a Libertadores.

O caminho é histórico: na era dos pontos corridos, o lanterna do 1º turno do Brasileirão nunca evitou a queda para a Série B no fim da competição. Deste modo, o Diário do Nordeste conversou com o matemático Gilcione Nonato, da UFMG, para constatar todos os cenários do Leão até o fim do ano.

Gilcione Nonato Professor de Matemática da UFMG "No caso do Fortaleza, com certeza pode sonhar com uma competição internacional. Atualmente, nós temos seis vagas para a Libertadores. Nesse quesito, a chance do Fortaleza seria de 6,6%. Agora, se tivermos o G-8, as chances do Fortaleza se tornam 25%, quadruplicam. E há possibilidade de 80% da Sul-Americana. Se tiver o G-8 e mantiver a crescente, pode até sonhar com a Liberta”.

O Fortaleza é o 10º colocado. Hoje, do 1º ao 6º avançam para a Libertadores, com o 5º e 6º na pré, enquanto do 7º ao 12º se classificam para a Sula. Após as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, a expectativa é de formação de um G-8, ou seja, do 1º ao 8º vão para a Liberta, sendo duas vagas na pré-Liberta, e do 9º ao 14º se garantem na Sula.

Quantos pontos precisa?

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O cálculo da UFMG indicou que o Fortaleza precisa terminar a Série A com 54 ou 55 pontos para entrar no G-8, que garante a Libertadores. Há chance com 53, mas a probabilidade é baixa: .

Dos 21 em disputa, o time deveria somar, pelo menos, mais 13 pontos: 4V + 1E ou 3V + 4E.

Gilcione Nonato Professor de Matemática da UFMG "Se o Fortaleza mantiver o desempenho atual, a nossa projeção indica que chega no final da com 52 pontos. Se ele melhorar um pouco mais, pode chegar na Libertadores".

No caso da Sul-Americana, a UFMG indica que 49 são suficientes, o que dá 85% de chance. Nesse caso, o Leão precisaria de mais oito pontos: 3V ou 2V + 2E ou 1V + 5E.