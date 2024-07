Fortaleza pode entrar no G-4 da Série A em caso de vitória na 18ª rodada; veja cenários

O Fortaleza pode entrar no G-4 da Série A de 2024 na 18ª rodada. A equipe entra em campo no domingo (21), às 18h30, na Arena Castelão, e pode ganhar posições em caso de resultado positivo.

No momento, o time é o 7º colocado da tabela, com 29 pontos. O G-4 é aberto pelo São Paulo, com 30. Logo, com uma distância mínima, uma combinação pode beneficiar a equipe, desde que consiga um triunfo em casa - a colocação máxima possível é a 3ª. Olhar para frente é necessário pois não há risco de perder posição, uma vez que o Athletico-PR, em 8º, tem 25.

Assim, deve ficar de olho em Cruzeiro (29), Bahia (30), São Paulo (30) e Flamengo (31), todos na frente. O cálculo simples é torcer para que três dos quatro clubes não consigam vencer na rodada.

Legenda: O Fortaleza é o 7º colocado na tabela da Série A, com 29 pontos Foto: reprodução / SrGoool

No caso específico do rubro-negro carioca, o empate também pode não ser suficiente, visto que empatariam em pontuação, mas o saldo de gols do adversário é maior no momento: 11 x 3. De todo modo, é fato que a presença na 1ª página da tabela é uma mostra do poderio tricolor no Brasileirão.

Os comandos de Juan Pablo Vojvoda protagonizam uma campanha consistente, muito forte dentro de casa e que possibilita novamente o sonho de uma vaga à Libertadores. Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade atual é de 60%.

Deste modo, a presença no G-6 é extremamente positiva. O detalhe: a campanha de 2024 é próxima até da marca histórica de 2021, quando ficou no G-4. Na 17ª rodada daquele ano, o Leão tinha 32.

Jogos da 18ª rodada da Série A de 2024