Fortaleza na Copa do Brasil: possíveis adversários nas oitavas de final e a meta de 2023

O Fortaleza está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. O clube iniciou na 3ª fase e eliminou o Águia de Marabá-PA com um placar agregado de 8 a 1. Assim, aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário, com a certeza de um desafio de maior nível técnico no duelo.

Até o momento, 12 times estão classificados, com quatro vagas ainda em aberto. Dos confirmados, são 11 da Série A (América-MG, Atlético-MG, Athletico-PR, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos e São Paulo) e apenas uma equipe oriunda da Série B (Sport).

A definição dos participantes será nesta quinta (27), com Bahia x Volta Redonda, Botafogo x Ypiranga-RS, Grêmio x ABC e CSA x Internacional. E o Leão pode enfrentar qualquer clube citado.

Pelo regulamento, todos os classificados podem se enfrentar, definidos em sorteio, em jogos de ida e volta. Em caso de avanço, garante premiação de R$ 4,3 milhões - sorteio não teve data detalhada.

Meta do Fortaleza

No planejamento estratégico, o Fortaleza definiu que a meta na Copa do Brasil para 2023 era se classificar, no mínimo, às quartas de final. Assim, para ter sucesso, deve superar mais uma etapa.

Até o momento, o Leão conquistou R$ 5,4 milhões com o torneio (3ª fase + oitavas). Logo, caso atinja o objetivo da gestão tricolor, o valor total obtido será de R$ 9,7 milhões. O detalhe: a melhor campanha da história leonina foi em 2021, sob o comando de Vojvoda, quando chegou à semifinal.

Classificados às oitavas da Copa do Brasil de 2023

América-MG

Atlético-MG

Athletico-PR

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Palmeiras

Santos

São Paulo

Sport

Legenda: Pedro marcou quatro gols na goleada do Flamengo contra o Maringá pela Copa do Brasil Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Rodada final da Copa do Brasil

27.04 - Bahia x Volta Redonda | Fonte Nova, às 19h (ida: VOL 1x2 BAH)

27.04 - Botafogo x Ypiranga-RS | Engenhão, às 19h30 (ida: YPI 0x2 BOT)

27.04 - Grêmio x ABC | Arena do Grêmio, às 21h30 (ida: ABC 0x2 GRE)

27.04 - CSA x Internacional | Rei Pelé, às 20h (ida: INT 2x1 CSA)