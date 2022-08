Fortaleza consolida reação na Série A com 100% no returno e foca em distância do Z-4; veja jogos

O Fortaleza deixou a zona de rebaixamento. De lanterna no fim do 1º turno para 100% no returno. A arrancada tricolor e a vitória no Clássico-Rei do último domingo (14) consolidaram a reação do clube no Brasileirão: o foco agora é abrir margem para o Z-4, onde ficou durante 20 rodadas seguidas.

Na tabela, a equipe saltou para a 15ª posição, com 24 pontos. No recorte recente, o Leão está invicto há quatro partidas, não foi vazado em nenhuma e venceu três seguidas: Cuiabá, Internacional e Ceará.

Últimos quatro jogos do Fortaleza

14.08 - Ceará 0x1 Fortaleza | 22ª rodada

07.08 - Fortaleza 3x0 Internacional | 21ª rodada

31.07 - Cuiabá 0x1 Fortaleza | 20ª rodada

24.07 - Fortaleza 0x0 Santos | 19ª rodada

Legenda: O Fortaleza está na 15ª posição na tabela da Série A, com 24 pontos Foto: reprodução / SrGoool

O respiro atravessa a confiança da gestão no trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda (pressionado pela torcida), a mudança na formação tática (adesão ao 4-4-2 e ao 4-3-3), a chegada de reforços (como Lucas Sasha e Brítez), além de períodos para trabalhar nas semanas anteriores.

Assim, a crise técnica se converteu em resultados. No entanto, há pouco para celebrar, principalmente com a aproximação da zona de rebaixamento: o Avaí abre o Z-4, com 23 pontos. O momento leonino é de retomar a confiança e manter a intensidade, com mais evolução coletiva e individual.

Dentro do turbilhão, o clube se reinventou novamente. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a chance de rebaixamento do time é de 23,7%. Os números são maiores que: Juventude (90,3%), Atlético-GO (60,8%), Coritiba (57,9%), Avaí (44,9%), Cuiabá (39,1%) e Ceará (25,3%).

Próximos jogos do Fortaleza

Legenda: Vojvoda superou a crise técnica do Fortaleza com um novo estilo de jogo e a chegada de reforços Foto: Kid Júnior / SVM O Fortaleza tem uma sequência difícil de jogos nas próximas rodadas da Série A. O time encara Corinthians (C), São Paulo (F), Botafogo (C) e Fluminense (F). No 1º turno, somou um ponto nos 12 em disputa. Em caso de projeção positiva de rendimento, o time pode criar uma "gordura" do Z-4 e se distanciar ainda mais dos últimos colocados. No pior contexto, perde posições e volta para a zona junto dos demais times. Para uma vaga internacional, como a Copa Sul-Americana, a UFMG estima que o Leão tem 34,3% de chance. Restam 16 rodadas até o fim do Brasileirão, 48 pontos. A reação precisa ser maior para evitar o rebaixamento. Veja abaixo as próximas partidas do Leão e dos concorrentes que estão na zona de rebaixamento. Jogos do Fortaleza 21.08 - Fortaleza x Corinthians | Arena Castelão, às 18h.

28.08 - São Paulo x Fortaleza | Morumbi, às 16h.

04.09 - Fortaleza x Botafogo | Arena Castelão, às 16h.

11.09 - Fluminense x Fortaleza | A definir. Jogos do Avaí (17º, com 23 pontos) Internacional (C).

Coritiba (F).

Juventude (F).

Athletico-PR (C). Jogos do Coritiba (18º, com 22 pontos) Fluminense (F).

Avaí (C).

América-MG (F).

Atlético-GO (C). Jogos do Atlético-GO (19º, com 21 pontos) Cuiabá (C).

Goiás (F).

Atlético-MG (C).

Coritiba (F). Jogos do Juventude (20º, com 16 pontos) Botafogo (C).

Internacional (F).

Avaí (C).

Palmeiras (F).