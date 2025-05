Fortaleza conquista premiação por vitória contra Colo-Colo na Libertadores; veja valores

Com grande exibição, o Fortaleza goleou o Colo-Colo, do Chile, por 4 a 0, nesta terça-feira (6), na Arena Castelão, pela 4ª rodada do Grupo E da Libertadores de 2025. Um resultado importante para o sonho de classificação às oitavas de final e com atrativo: o resultado positivo gerou bônus financeiro da Conmebol.

Pelo regulamento, cada triunfo na fase de grupos rende US$ 330 mil (cerca de R$ 1,7 milhão). Como a etapa ainda tem dois jogos pela frente, o Leão pode embolsar mais US$ 660 mil (cerca de R$ 3,5 milhões) como ganho econômico: duelos com Atlético Bucaramanga-COL na Arena Castelão e o Racing-ARG fora de casa. O detalhe é que o embate com o Colo-Colo no Monumental de Santiago também pode render receita.

Na ocasião, no dia 10 de abril, a partida da 2ª rodada foi cancelada no Chile por conta de uma invasão no gramado. Posteriormente, a Conmebol aplicou uma punição para os chilenos e concedeu o placar de 3 a 0 para o time cearense, multa de US$ 80 mil e cinco jogos de portões fechados como mandante, além de cinco partidas sem direito a presença de torcedores visitantes em qualquer competição da entidade. Logo, a gestão leonina aguarda posicionamento se existirá o pagamento por mérito esportivo no caso.

Vale ressaltar que a Libertadores já tem um pagamento milionário pela participação. Único representante cearense no torneio, o Fortaleza tem garantido US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões) apenas pela presença na fase de grupos, que é a 1ª fase. Logo, no total, o torneio pode se transformar até em R$ 22 milhões com o rendimento.

No Grupo E com Racing-ARG, Colo-Colo-CHI e Atlético Bucaramanga-COL, o Fortaleza sonha em chegar, no mínimo, às oitavas de final. Se conseguir, recebe mais US$ 1,25 milhão (próximo de R$ 7,1 milhões) como premiação da Conmebol. Deste modo, valorizando a marca no cenário sul-americano e também equilibrando o orçamento.

Premiação da Libertadores de 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

Jogos do Fortaleza na Libertadores de 2025