Flamengo faz sondagem por joia das categorias de base do Ceará

O Ceará recusou uma sondagem do Flamengo por uma das principais joias das categorias de base do clube. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô recebeu contato para a transferência em definitivo do meia David, que tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-17 e foi integrado ao profissional.

A reportagem apurou que a situação não avançou. Com 18 anos, David tem multa rescisória milionária e contrato até o fim de 2025. O atleta surge em listas de scouts de diversos times do mercado, reconhecido pela técnica, velocidade e visão de jogo. Para 2023, a expectativa é de espaço no time principal.

O Alvinegro trabalha com cautela e aposta na evolução técnica de diversos jovens, mas o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, com a queda financeira, deve viabilizar negociações dentro da base. Ao todo, cinco jogadores dentro da base serão integrados ao profissional para o próximo ano.

Em período recente, equipes como o Corinthians também sondaram a situação de Caio Rafael, meia-atacante do Sub-20. A peça também fará parte do elenco do técnico paraguaio Gustavo Morínigo.

Assim, a Cidade Vozão, em Itaitinga, surge como um dos pilares da retomada alvinegra à elite nacional. O espaço pode ser utilizado como fonte de reposição ao profissional, além de contribuir com uma receita. Hoje, no principal, há diversos nomes com passagem pela base como: o zagueiro Marcos Victor, o lateral-esquerdo Kelyvn e o volante Geovane.

Atletas da base integrados ao profissional em 2023

GOL - Cristian (20 anos) - contrato até 2023.

ZAG - Jefferson (19 anos) - contrato até 2024.

ZAG - David Ricardo (19 anos) - contrato até 2026.

MEI - David (18 anos) - contrato até 2025.

MEI - Caio Rafael (18 anos) - contrato até 2025.