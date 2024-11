Flamengo ganha mais de 90 milhões com título da Copa do Brasil; veja premiação dos clubes

O Flamengo conquistou uma premiação milionária com o título da Copa do Brasil de 2024. Campeão diante do Atlético-MG neste domingo (10), o time rubro-negro garantiu R$ 93 milhões em bônus da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a campanha vitoriosa que firmou o penta no torneio.

Desse valor, R$ 73,4 milhões foram pagos exclusivamente pelo título. Vice-campeão, o Atlético-MG se despediu com R$ 51 milhões, sendo R$ 31,5 milhões pelo vice-campeonato nessa competição.

Premiação do Flamengo na Copa do Brasil de 2024

Terceira fase: R$ 2,205 milhões

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões

Quartas de final: R$ 4,515 milhões

Semifinais: R$ 9,45 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões

Total: R$ 93 milhões

Legenda: A Copa do Brasil é uma das principais competições organizadas pela CBF Foto: divulgação / CBF

Vale ressaltar que 92 clubes participaram da atual edição da Copa do Brasil. O Diário do Nordeste lista quanto cada um dos participantes embolsou na competição. Entre a 1ª e a 2ª fase, os valores são diferentes conforme a divisão dos times (Séries A, B e outros). A partir da 3ª fase, o torneio contemplou jogos de ida e volta e equilibrou a premiação.

As equipes que participaram da Libertadores (Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo, Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e São Paulo), além dos campeões da Série B (Vitória-BA), da Copa Verde (Goiás) e da Copa do Nordeste (Ceará) entraram a partir da 3ª fase da competição.

O futebol cearense foi representado no torneio por quatro clubes. O Fortaleza conquistou R$ 5,3 milhões, seguido pelo Ceará com R$ 2,2 milhões, além do Ferroviário com R$ 1,7 milhão e o Iguatu com R$ 787,5 mil.

Premiações da Copa do Brasil de 2024

R$ 93 milhões | Flamengo (campeão)

R$ 51 milhões | Atlético-MG (vice-campeão)

R$ 22,6 milhões | Vasco e Corinthians

R$ 13,2 milhões | Bahia e Juventude

R$ 10,1 milhões | Athletico-PR e São Paulo

R$ 8,7 milhões | Atlético-GO

R$ 8,3 milhões | CRB

R$ 5,6 milhões | Bragantino, Goiás, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Grêmio

R$ 5,3 milhões | Fortaleza , Cuiabá, Criciúma e Internacional

, Cuiabá, Criciúma e Internacional R$ 4,9 milhões | Botafogo-SP, Brusque, Amazonas, Operário-PR e Sport

R$ 3,9 milhões | Sousa-PB, Sampaio Corrêa, Ypiranga-RS, América-RN e Águia de Marabá

R$ 2,7 milhões | Paysandu

R$ 2,2 milhões | Ceará e Vitória-BA

e Vitória-BA R$ 1,7 milhão | Petrolina, Anápolis, São Bernardo-SP, Retrô, Remo, Portuguesa-RJ, ABC, Vila Nova-MG, Caxias, Murici, Água Santa, São Luiz, Real Brasília, Athletic-MG, Capital-TO, Brasiliense, Nova Iguaçu e Ferroviário

R$ 1,4 milhão | Cruzeiro

R$ 1,3 milhão | América-MG, Coritiba e Ituano

R$ 787,5 mil | Cascavel, Nova Venécia, Tombense, Olaria, Cianorte, Humaitá, Maranhão, Fluminense-PI, Manauara, River-PI, Porto Velho, Audax-RJ, Real Noroeste, Treze-PB, GAS, Maringá, Independente-AP, Aparecidense, Operário-MS, Portuguesa Santista, Moto Club, Trem, Confiança-SE, Marcílio Dias, Jacuipense, Costa Rica-MS, São Raimundo-RR, União Rondonópolis, Rio Branco-AC, Volta Redonda, Tocantinópolis-TO, Itabaiana, Operário VG, Itabuna, ASA, Iguatu e Ji Paraná

Valores pagos pela Copa do Brasil em 2024

1ª fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 787 mil (demais clubes)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 945 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 2,2 milhões

Oitavas de final: R$ 3,4 milhões

Quartas de final: R$ 4,5 milhões

Semifinal: R$ 9,4 milhões

Vice-campeão: R$ 31 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões