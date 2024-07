Empate mostra Ceará mais organizado com Léo Condé, mas reforça carências do elenco

O Ceará empatou com o América-MG em 2 a 2, neste domingo (28), em um resultado positivo pelo contexto da Série B de 2024, apesar das circunstâncias do jogo permitiram também uma vitória. No fim, a partida serve para mostrar um time alvinegro mais organizado sob o comando de Léo Condé, mas reforça também carências do elenco para a sequência e a briga pelo acesso.

O recado é: precisa de contratações para a defesa, mais um meia-ofensivo e um ponta pela direita. A equipe evoluiu taticamente, recuperou também o ímpeto de competitividade, mas deve ganhar acréscimo técnico. Até por isso, há mérito para o Condé, que melhorou diante das limitações - com os reforços do volante Andrey e do atacante Lucas Rian.

Melhores momentos de América-MG 2x2 Ceará

Contra o América-MG, os destaques foram Aylon e Erick Pulga, ambos participando dos dois gols. Mais uma vez, o ataque funcionou. Nesse caso, ganhando em eficiência pelas poucas chegadas.

O problema é que as falhas defensivas se sobrepõem e impedem maior evolução. Após abrir o placar aos 4 minutos do 1º tempo, problemas no setor permitiram uma virada dos donos da casa, mais tarde compensada com um deslize que gerou o empate do Vovô, já aos 43 da etapa inicial.

Assim, quando o jogo carece de uma solução para além da escalação inicial, há dificuldades. Sem Mugni, Recalde não parece uma boa alternativa na criação - e sem o paraguaio, não há outro. O mesmo serve para o lado direito, em que Saulo saiu para a entrada de Raí Ramos, improvisado.

O time cresceu, chegou ao 3º jogo de invencibilidade e atingiu 26 pontos, três a menos que o G-4. Com mais reforços, pode evoluir. O próximo compromisso é contra o Guarani-SP, no dia 6 de agosto, terça-feira, às 21h, na Arena Castelão. O fim do 1º turno pode, sim, simbolizar um novo caminho.