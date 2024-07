Como a Copa América ajuda o Fortaleza contra o Flamengo

A Copa América, principal torneio de seleções das Américas, pode beneficiar o Fortaleza contra o Flamengo, nesta quinta-feira (11), às 20h, no Maracanã, pela Série A de 2024. Isso porque a competição está próxima da decisão, com atletas convocados para Argentina, Colômbia e Uruguai.

Com o avanço da competição internacional, os sul-americanos que defendiam seleções e atuam pelo Fortaleza retornaram e ficaram à disposição: o zagueiro chileno Kuscevic e o meia venezuelano Kervin Andrade.

Em contrapartida, o Flamengo segue sem quatro titulares por conta do torneio, todos uruguaios: o lateral-direito Varela, o lateral-esquerdo Viña e os meias Arrascaeta e De La Cruz. As baixas se somam aos atacantes Bruno Henrique e Everton Cebolinha, que também são ausências.

É evidente que, com um elenco estrelado e de alto nível, há peças de reposição para o técnico Tite, mas não deixa de ser uma situação que deve ser contornada no embate contra o Fortaleza pelo Brasileirão, com mudança na estrutura da equipe titular.

Legenda: Gabigol retorna para a lista de relacionados do Flamengo contra o Fortaleza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O retorno para a lista de relacionados é do centroavante Gabigol, que negocia com o Palmeiras. Deste modo, a Copa América atrapalha essa montagem da equipe rubro-negra. Nesta quarta (10), Colômbia e Uruguai se enfrentam, às 21h, pela semifinal, enquanto a Argentina já está na decisão.

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar e Lorran; Gerson, Luiz Araújo e Pedro.