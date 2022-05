Clássico-Rei tem peso de decisão com cenário preocupante para Fortaleza e Ceará na Série A

A maior rivalidade do futebol cearense ganha um novo capítulo na próxima quarta-feira (1º) com Fortaleza x Ceará na Arena Castelão, às 20h30, em jogo atrasado da 3ª rodada da Série A de 2022. Para além do contexto histórico, o Clássico-Rei ganha cenário de decisão com a tabela do Brasileirão.

Isso porque os arquirrivais estão na zona de rebaixamento após sete partidas. O Leão é o lanterna, com apenas um ponto - o único que ainda não venceu. O Vovô fica na vice-lanterna, com seis na classificação.

Legenda: Ceará e Fortaleza estão nas últimas posições da Série A de 2022 Foto: reprodução / CBF

Assim, a vitória é a única opção viável para cada um dos lados. O empate deve ser considerado ruim pela pontuação, enquanto a derrota é péssima, pelo impacto na confiança e a soma de resultados negativos.

Em paralelo, o Clássico-Rei de 2022 ganha outro apelo por conta do baixo número de confrontos, apenas um no ano vigente até agora, e o momento internacional favorável, com vagas nas oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, respectivamente. É fato: todos os olhos estarão no jogo.

Cenário do jogo

O Ceará chega ao Clássico-Rei após uma crescente de desempenho e, se vencer, deixa o Z-4. O time sofreu alto desgaste com uma maratona fora de casa, mas o técnico Dorival Júnior conseguiu recuperar o desempenho de jogadores do elenco, como Cléber, e apresentou a estreia de Matheus Peixoto.

Legenda: Mendoza não participa do Clássico-Rei da Série A por acúmulo de cartões Foto: Thiago Gadelha / SVM

O problema da comissão técnica é a ausência de Mendoza e Bruno Pacheco, ambos suspensos. Vina e Lindoso sentiram desconfortos e são dúvidas. No fim, o Vovô deve ter postura agressiva.

No caso do Fortaleza, a equipe também encarou partidas com baixo intervalo de descanso, mas entrou em campo na Arena Castelão em dois jogos seguidos pela Série A, com uma derrota (Fluminense) e um empate (Cuiabá). Na última posição, uma vitória é aproxima dos demais integrantes do Z-4.

Legenda: Com problema muscular, o captião Tinga foi baixa em muitos jogos do Fortaleza em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

As possíveis ausências do treinador Vojvoda são Tinga, com problema muscular, e outros três jogadores, que já estavam entregues ao departamento médico: Renato Kayzer, Hércules e Titi.

Histórico

No Brasileirão, o Ceará tem mais domínio no Clássico-Rei. Considerado as últimas temporadas (2020 e 2021), o time alvinegro venceu os quatro jogos na Arena Castelão. No âmbito geral, o domínio também se amplia: são nove vitórias em 15 jogos, com quatro empates e duas derrotas.

RETROSPECTO DO CLÁSSICO-REI NA SÉRIE A:

VITÓRIAS DO CEARÁ

2021 - Ceará 4x0 Fortaleza

2021 - Ceará 3x1 Fortaleza

2020 - Ceará 2x0 Fortaleza

2020 - Ceará 1x0 Fortaleza

2019 - Ceará 2x1 Fortaleza

1993 - Ceará 3x1 Fortaleza

1993 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 2x1 Fortaleza

VITÓRIAS DO FORTALEZA

2019 - Fortaleza 1x0 Ceará

1976 - Fortaleza 1x0 Ceará

EMPATES

1973 - Ceará 0x0 Fortaleza

1974 - Ceará 1x1 Fortaleza

1975 - Ceará 0x0 Fortaleza

1978 - Ceará 1x1 Fortaleza

GOLS DO CEARÁ NO CLÁSSICO-REI DO BRASILEIRÃO = 21

Autores: Vina (3), Cleber (2), Lima (2), Yony, Rick, Kelvyn, Felipe Cardoso, Thiago Galhardo, Mano, Ivanir, Oliveira, Hamilton Melo, Sérgio Alves, Ivan Limeira (contra), Vitor Hugo, Mirandinha e Osmar.

GOLS DO FORTALEZA NO CLÁSSICO-REI DO BRASILEIRÃO = 8