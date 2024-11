Chance de acesso do Ceará na Série B com a vitória, empate ou derrota contra o Botafogo-SP

O Ceará tem uma decisão pela frente contra o Botafogo-SP nesta terça-feira (12). No fechamento da 36ª rodada da Série B de 2024, o time alvinegro entra em campo no estádio Santa Cruz/SP, às 21h30, em Ribeirão Preto/SP, com a possibilidade de entrar no G-4 e se aproximar mais do acesso.

Assim, a partida pode ser um marco na caminhada alvinegra rumo à Série A de 2025. Rodadas atrás, a chance era tida como “milagre”, mas agora se transforma em uma oportunidade única no torneio.

Legenda: O Ceará está 5ª posição da Série B do Brasileiro de 2024 Foto: reprodução / SrGoool

Seja qual for o resultado, o caminho do acesso permanece. No entanto, a vitória faz o Vovô defender apenas de si nas duas últimas partidas, quando enfrentará o América-MG (F) e o Guarani-SP (C). Isso por conta da tabela de classificação: o Sport é o 4º colocado no momento, com 60 pontos, a mesma pontuação que o Vovô atingirá se vencer, mas ultrapassa pelo número de vitórias: 18 x 17.

O Diário do Nordeste lista todas as possibilidades para o acesso a depender de cada resultado.

VITÓRIA (60 pontos)

O cenário perfeito é a vitória. Qualquer resultado positivo coloca o Vovô no G-4 e dependendo apenas de si pelo acesso nas duas últimas rodadas. Caso faça 100% nos jogos restantes, o time alvinegro estará na Série A de 2025 por conta do maior número de vitórias - critério de desempate. Além disso, se o Sport tropeçar na rodada seguinte, pode até garantir o acesso de modo antecipado.

EMPATE (58 pontos)

Em caso de empate, o Ceará permanece na 5ª posição, agora com 58 pontos, dois a menos que o Sport. Deste modo, precisa vencer os dois últimos jogos e torcer para o Leão da Ilha soma apenas quatro pontos nos dois últimos jogos, enquanto o Novorizontino (3º colocado), só faz um único ponto.

DERROTA (57 pontos)

Se perder, o Ceará ainda pode conquistar o acesso, mas a situação é muito difícil. Nesse caso, o Vovô deveria vencer os demais confrontos, o que lhe permite chegar aos 63 pontos, enquanto o Sport só poderia somar mais dois pontos até o fim da Série B, além de torcer para Goiás e Operário-PR não ganharem os respectivos compromissos nas duas últimas rodadas da competição.