Ceará resiste à pressão, pontua fora e tem sequência contra Z-4 para definir permanência na Série A

O Ceará volta de Belo Horizonte/MG com um ponto importante na Série A de 2022. Da partida de resistência contra o Atlético-MG, teve o empate sem gols no Mineirão, neste domingo (9), e segue pontuando na briga contra o Z-4. No geral, vencer é urgente, mas o peso do rival, fora de casa, tem um impacto para valorizar.

A distância para o Z-4 subiu de dois para três pontos, todavia, o balanço da 31ª rodada não é positivo. O Vovô atingiu os 33, mas perdeu posição para o Coritiba (34) e caiu para 16º. Dos últimos colocados, resta apenas o Atlético-GO (18º), com 28, entrar em campo, e será contra o Palmeiras.

Legenda: O Ceará aumenta a margem de pontuação, mas ainda segue próximo do Z-4 Foto: reprodução / SrGoool

Assim, a pressão e o risco aumentam na reta final, com cinco jogos sem vitória. E o próximo adversário será um confronto direto: o Cuiabá, que hoje abre o Z-4, com 30. Uma derrota o deixa na zona devido ao número maior de vitórias do time de Mato Grosso: 6 x 7. A partida será a abertura de uma sequência de finais que o Ceará tem pela frente rumo aos 45.

Finais do Ceará

Restam sete jogos até o fim da Série A. Dessa sequência, o Ceará irá enfrentar todos os clubes que estão atualmente na zona de rebaixamento: Cuiabá (C), Atlético-GO (F), Avaí (F) e Juventude (C).

Os pontos fora da curva são Internacional (F), Fluminense (C) e Corinthians (F). Assim, caso conquiste vitórias contra os adversários da parte de baixo da tabela, o Vovô atinge os 45 pontos. E no melhor cenário, isso pode permite sonhar com uma vaga internacional, apesar do foco total na briga contra o Z-4.

Reta final do Ceará na Série A de 2022

16.10 - Ceará x Cuiabá | Arena Castelão, às 16h.

23.10 - Atlético-GO x Ceará | Antônio Accioly, às 18h.

26.10 - Internacional x Ceará | Beira-Rio, às 21h45

31.10 - Ceará x Fluminense | Arena Castelão, às 20h.

05.11 - Corinthians x Ceará | Neo Química Arena, às 20h30.

09.11 - Avaí x Ceará | Ressacada, às 19h.

13.11 - Ceará x Juventude | Arena Castelão, às 16h.

Cada confronto deve ser tratado como final, a começar contra o Cuiabá, domingo (16), às 16h, na Arena Castelão. A reação deve existir de imediato, enquanto há tempo. No 2º turno, o aproveitamento é de 25%, com uma vitória, seis empates e cinco derrotas.

Defesa intacta

A partida contra o Atlético-MG marcou a sequência do esquema com três defensores: 3-5-2. Com dificuldade para repetir a escalação, o técnico argentino Lucho González montou o time com Luiz Otávio, Victor Luís e Lacerda. Foi a 1ª vez desde que assumiu a equipe que o Ceará não sofreu gol.

Legenda: Bruno Pacheco foi escalado mais recuado no Ceará contra o Atlético-MG Foto: Felipe Santos / Ceará

A pressão existiu, mas a equipe foi resistência, com muita entrega da última linha e intervenções do goleiro João Ricardo. A parte criativa ainda precisa evoluir - Nino Paraíba foi a válvula de escape e centralizou as ações na direita. O processo é árduo, mas a ideia defensiva pode ser alicerce necessário para voltar a ser consciente e caminhar para vitórias.

Do DNA alvinegro recente, a tarefa é ser sólido e conseguir contra-atacar com transição rápida. A formação de alas favorece a velocidade e também se transforma em 5-4-1, quando preciso. Que o ponto somado sirva de combustível para uma sequência que vai sacramentar a situação alvinegra.