Vice do São Paulo impede G-9 e impacta vagas da Sul-Americana e Libertadores na Série A; entenda

O vice-campeonato do São Paulo na Copa Sul-Americana impactou no número de vagas internacionais distribuídas na Série A de 2022. A derrota por 2 a 0 para o Independiente del Valle (EQU) na final impediu a formação de um possível G-9, o que não beneficiaria Ceará e Fortaleza.

Pelo regulamento, o futebol brasileiro tem quatro vagas para a Liberta e duas para a pré-Libertadores (G-6). Em contrapartida, do 7º ao 12º colocados se classificam para a Sula. No entanto, o contexto de resultado dos demais torneios também impactam nessa distribuição.

Caso o time paulista ficasse com o título, estaria também com uma vaga na Libertadores de 2023. Logo, uma vaga seria aberta dentro do Brasileirão se a equipe de Rogério Ceni estivesse na 1ª página da tabela de classificação.

Legenda: O São Paulo foi vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2022 Foto: Diego Lima / AFP

Deste modo, a tendência é de G-8 na tabela. Para isso, basta os campeões das decisões da Libertadores (Flamengo x Athletico-PR) e da Copa do Brasil (Flamengo x Corinthians) permaneceram na frente, que é a expectativa.

Vagas internacionais dentro da Série A

G-6 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 4º | Pré-Liberta: 5º e 6º | Sula: 7º ao 12º

G-7 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 5º | Pré-Liberta: 6º e 7º | Sula: 8º ao 13º

G-8 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 6º | Pré-Liberta: 7º e 8º | Sula: 9º ao 14º

G-9 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 7º | Pré-Liberta: 8º e 9º | Sula: 10º ao 15º

Legenda: Flamengo, Corinthians e Athletico-PR estão no G-6 da Série A após a 29ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

Metas de Ceará e Fortaleza

Legenda: Ceará e Fortaleza estão juntos na Série A do Brasileiro desde a temporada de 2019 Foto: Camila Lima / SVM

No planejamento estratégico, Ceará e Fortaleza definiram como metas na Série A a conquista de uma vaga internacional para 2023, seja para Libertadores ou Sul-Americana. Hoje, o Vovô está em 16º, com 31. O Leão é o 9º, com 37.

Dentre as possibilidades estão a conquista da Libertadores e da Sul-Americana de 2022 pelos brasileiros, além do campeão da Copa do Brasil, que dá vaga à Liberta, ficar nas primeiras posições. No cenário perfeito, o G-6 pode se transformar até em G-9, inédito nos últimos anos.

Legenda: Ceará e Fortaleza são os únicos nordestinos na Série A de 2022 Foto: reprodução / SrGoool