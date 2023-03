Ceará chega ao 10º jogo invicto em 2023 e tem hegemonia no Clássico-Rei da Copa do Nordeste; veja

O Ceará venceu o Clássico-Rei deste domingo (5), pela Copa do Nordeste. Foi intenso e aplicou 2 a 0 no Fortaleza com méritos, garantindo 100% de aproveitamento contra o rival após dois jogos em 2023 - venceu por 2 a 1, pelo Estadual, no estádio Presidente Vargas (PV). O detalhe: o resultado na Arena Castelão mantém a hegemonia alvinegra na competição regional.

No histórico geral, segundo o site oGol, são quatro vitórias, seis empates e apenas uma derrota - em 2001, perdendo por 2 a 1. Desde então, as equipes se enfrentaram em 10 momentos, com o Vovô até eliminando o Leão na semifinal de 2020, mesma ocasião em que se sagrou bicampeão do Nordestão.

Últimos Clássicos-Rei da Copa do Nordeste

Ceará 2x0 Fortaleza | 2023

Fortaleza 1x1 Ceará | 2022

Ceará 0x0 Fortaleza | 2021

Fortaleza 0x1 Ceará | 2020

Fortaleza 1x1 Ceará | 2020

Assim, a equipe ganha mais confiança e moral sob o comando do paraguaio Gustavo Morínigo. Com um sistema ofensivo forte, um ‘espírito muito brigador’ em campo e mais sinergia com a torcida, o Time do Povo avança na sua reformulação e cresce no ano, em que a missão é retornar para a Série A.

10 jogos invictos

O Ceará atingiu o 10º jogo de invencibilidade na temporada de 2023. No período, consolidou uma equipe titular, deu entrosamento para o ataque (Vitor Gabriel - Janderson - Erick) e se tornou mais coletivo, com diferentes protagonistas a cada jogo. E a equipe ainda tem margem para evolução.

No período, superou testes importantes e demonstrou um grupo competitivo com duas vitórias diante do Fortaleza, além de superar Sampaio Corrêa e Sport, ambos da Série B. Na Copa do Brasil, eliminou a Caldense-MG com 3 a 0, fora. O caminho é longo, mas o trabalho começa positivo.

Sequência de jogos invictos do Ceará

25.01 | Ceará 4x0 Pacajus | Campeonato Cearense

28.01 | Ceará 2x1 Maracanã | Campeonato Cearense

31.01 | Ferroviário 1x1 Ceará | Campeonato Cearense

04.02 | Ceará 2x0 Sampaio Corrêa | Copa do Nordeste

07.02 | Ceará 2x1 Fortaleza | Campeonato Cearense

14.02 | Ceará 3x2 Sport | Copa do Nordeste

17.02 | CRB 1x1 Ceará | Copa do Nordeste

22.02 | Fluminense-PI 2x5 Ceará | Copa do Nordeste

03.03 | Caldense-MG 0x3 Ceará | Copa do Brasil

05.03 | Ceará 2x0 Fortaleza | Copa do Nordeste

