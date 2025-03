Ceará, Bahia, Flamengo e mais: veja lista de campeões estaduais da temporada de 2025

Os primeiros campeões da temporada de 2025 foram conhecidos nos últimos dias através dos Estaduais. Os torneios locais não são definitivos em um trabalho, mas servem como combustível e moral para a sequência do ano, além de mudança de rota para os que ficaram sem taça na decisão.

Até o momento, sete regiões já definiram os vencedores. No Nordeste, os campeões de momento foram Bahia, Ceará e CRB. Os demais campeões são Flamengo, Atlético-MG, Internacional e o Avaí.

O Diário do Nordeste lista o cenário de todos os Estaduais até o momento. Vale ressaltar que a maioria dos respectivos torneios devem encerrar antes do início das Séries A, B, C e D do Brasileiro.

Campeões estaduais

ALAGOAS: CRB (campeão) | ASA (vice)

BAHIA: Bahia (campeão) | Vitória-BA (vice)

CEARÁ: Ceará (campeão) | Fortaleza (vice)

FLAMENGO: Flamengo (campeão) | Fluminense (vice)

MINAS GERAIS: Atlético-MG (campeão) | América-MG (vice)

RIO GRANDE DO SUL: Internacional (campeão) | Grêmio (vice)

SANTA CATARINA: Avaí (campeão) | Chapecoense (vice)

Estaduais em aberto