Ceará atropela Atlético-CE com autoridade e mostra evolução coletiva do time titular

O Ceará atropelou o Atlético-CE e aplicou a maior goleada do Campeonato Cearense de 2024: 6x0, no estádio Presidente Vargas (PV), nesta quinta-feira (1º), pela 3ª rodada. Um resultado que mantém a evolução na temporada, com a consolidação do time titular e também confiança para a sequência.

A disparidade técnica e coletiva era evidente, o Vovô entrou em campo como favorito, mas o detalhe é a postura, de forçar a ampliação do placar e tomar as rédeas do confronto. No âmbito geral, teve grande funcionamento dos extremos, com Erick Pulga brilhando mais uma vez, e forte bola parada.

O jovem atacante abriu o placar com um golaço em transição rápida e ainda marcou de novo no 2º tempo, após assistência de Bruninho. Pela direita, Facundo Castro acionou Aylon em contra-ataque, enquanto os demais tentos foram com escanteio para David Ricardo, além de falta e pênalti de Castilho.

Legenda: David Ricardo marcou um dos gols do Ceará na goleada contra o Atlético-CE Foto: Kid Júnior / SVM

Assim, foi para o intervalo com 3x0 e encerrou a partida com 6x0. O técnico Vagner Mancini também deu todos os sinais da definição do time principal - a exceção foi David na vaga de Ramon Menezes, que estava no departamento médico.

O time teve: Fernando Miguel; Raí Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni e Recalde; Erick Pulga, Facundo Castro e Aylon. É o 3º jogo consecutivo em que o comandante mantém essa mesma base, inclusive com as mesmas substituições, como a entrada de Castilho.

No fim, uma atuação que eleva a moral. O Ceará precisava desse sentimento de autoridade no início do ano, com a retomada da liderança do Grupo B do Estadual e confiança para a estreia na Copa do Nordeste, quando enfrenta a Juazeirense-BA, no domingo (4), às 19h, fora de casa.