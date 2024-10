Calebe tem espaço no time titular do Fortaleza e pode ser um trunfo na reta final

O meia Calebe é o nome mais técnico do elenco do Fortaleza. Sem sombra de dúvidas, o atleta de 24 anos tem grande potencial de impactar no jogo e evoluir a produção ofensiva tricolor. Por isso, tê-lo à disposição é uma grande notícia, desde que isso realmente se concretize em oportunidade.

Até o momento, a temporada de 2024 do camisa 10 do Leão é extremamente frustrante. Com apenas 15 partidas, teve presença em 23% dos compromissos da equipe, com dois gols marcados.

A trajetória foi marcada por lesões musculares e um longo período de recondicionamento físico. Calebe se tornou figurante em momentos decisivos, sem que Vojvoda pudesse acioná-lo nos jogos.

Legenda: Calebe pode atuar centralizado ou aberto pelos lados no sistema de ataque Foto: Kael Morais / Fortaleza

Por isso, a expectativa do torcedor pelo retorno. Quando a última janela de transferência se fechou, inclusive, com somente duas contratações (Magrão e Eros Mancuso), há quem diga que a volta de Calebe era a grande novidade para o segundo semestre do Fortaleza, envolvido com o Brasileirão.

Na realidade, participou de apenas três partidas, sempre saindo do banco de reservas: um minuto contra o Internacional, 45 diante do Corinthians e mais 17 frente ao Grêmio. Logo, só 63 em campo, contribuindo pouco em três derrotas do Fortaleza.

Com a equipe oscilando e acumulando atuações abaixo, Calebe tem espaço no time titular - um fato. O período mais espaçado de jogos na agenda também pode ajudá-lo nessa integração junto da comissão técnica. Se estiver realmente recuperado fisicamente, como garante o DM, o meia precisa jogar mais.

Legenda: Calebe saiu do departamento médico e voltou a ser opção para o Fortaleza Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

No âmbito tático, as chances são diversas. O camisa 10 já atuou mais centralizado na armação em formações como 4-2-3-1 ou 4-3-3, além de ter a capacidade de jogar aberto pelos lados, principalmente no setor direito, onde Pikachu e Marinho se alternam. Uma outra opção, mais atípica, é a presença como segundo volante, construindo o jogo caso haja uma necessidade muito ofensiva em campo.

Deste modo, assim como foi importante na reta final de 2023, Calebe pode se tornar um trunfo novamente. Restam nove jogos, com o Fortaleza na 3ª colocação geral da Série A de 2024, com 55 pontos, brigando pelo título e por vaga direta na Libertadores. É necessário usar a munição que tem na jornada.