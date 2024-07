Brasil busca vaga na Copa América e pode encarar o Uruguai no mata-mata; veja cenários

A Seleção Brasileira busca sacramentar a vaga nas oitavas de final da Copa América nesta terça-feira (2), quando enfrenta a Colômbia, às 22h, no Levi's Stadium, nos EUA. Na vice-liderança do Grupo D, a equipe não está garantida no mata-mata e pode encarar o Uruguai na próxima fase.

Isso porque o Brasil tem quatro pontos na tabela de classificação, atrás dos colombianos, com seis. O chaveamento é completado pela Costa Rica, com um, e pelo Paraguai, já eliminado, com zero.

No aspecto matemático, em caso de empate, os comandados de Dorival Júnior não podem mais ser ultrapassados e avançam em 2º da chave. Se vencer, ultrapassa a Colômbia e ocupa a liderança. Já uma derrota gera risco: é eliminado se a Costa Rica ganhar do Paraguai e superar saldo de gols.

Por isso, o confronto é decisivo. Até o momento, o Brasil empatou sem gols com a Costa Rica e venceu o Paraguai por 4 a 1. Restando apenas a rodada final do Grupo D, as demais seleções já classificadas para o mata-mata são: Argentina, Canadá, Venezuela, Equador, Uruguai e Panamá.

Uruguai pelo caminho

Legenda: Darwin Núñez e Luis Suárez estão entre as principais estrelas da seleção do Uruguai Foto: Charly Triballeau / AFP

Os confrontos das quartas de final da Copa América estão quase todos conhecidos, restando apenas a definição do Grupo D, com as posições e uma vaga sendo disputada entre o Brasil e a Costa Rica.

Se ficar na liderança, a Seleção Brasileira encara o Panamá, no sábado (6), às 19h. Já na vice-liderança, o time de Vini Junior e cia tem pela frente o Uruguai, naquele mesmo dia, mas às 22h.

