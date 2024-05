As mudanças do Ceará para encarar o Operário pela Série B

O Ceará enfrenta o Operário-PR, neste domingo (19), às 16h, no estádio Germano Kruger, em busca de embalar a 3ª vitória seguida na Série B. Um triunfo, a depender da combinação de resultados, também coloca o time alvinegro no G-4 - o que não aconteceu em 2023. Assim, a partida tem um peso, apesar do aviso do técnico Vagner Mancini: a escalação será modificada.

“A gente vai ter de pensar muito bem que esses atletas que jogaram (contra o Amazonas) terão condições físicas para uma viagem desgastante e jogar novamente diante do Operário-PR. Tudo isso vai ser analisado, a gente tem como tirar relatórios físicos e de fisiologia disso e serão feitos. Pois é importante no jogo de domingo ter um time com energia em campo, o que acho que faltou hoje”. Vagner Mancini Técnico do Ceará

De imediato, o treinador não conta com três peças: o volante Castilho e o atacante Saulo, suspensos, e o meia Lucas Mugni, com quadro viral. Assim, repetir a formação já não é possível devido aos desfalques confirmados.

A tendência é de manutenção do sistema tático 3-5-2, com dúvidas no meio-campo. Na vitória contra o Amazonas, o setor foi ocupado por De Lucca, Castilho e Aylon. Para a próxima partida, De Lucca deve ser o único mantido, com acréscimo de duas peças. As apostas: Richardson e Recalde.

Dentre os zagueiros, a expectativa é seguir com David Ricardo, Ramon Menezes e Matheus Felipe. Já nas laterais, em momentos pontuais, PV e Rafael Ramos ganharam chances nas vagas de Matheus Bahia e Raí Ramos - cenário difícil.

Assim, uma provável escalação do Ceará teria: Richard; David Ricardo, Matheus Felipe e Ramon Menezes; Raí Ramos, De Lucca, Richardson, Recalde e Matheus Bahia; Erick Pulga e Barceló. No momento, o Vovô é o 6º, com oito pontos.

Veja lista de relacionados

Goleiros : Richard e Bruno Ferreira

: Richard e Bruno Ferreira Zagueiros : Yago, Ramon Menezes, David Ricardo, Jonathan e Matheus Felipe

: Yago, Ramon Menezes, David Ricardo, Jonathan e Matheus Felipe Laterais : Rafael Ramos, PV, Raí Ramos e Matheus Bahia

: Rafael Ramos, PV, Raí Ramos e Matheus Bahia Meio-campistas : De Lucca, Richardson, Jean Irmer , Lourenço, Recalde e Bruninho

: De Lucca, Richardson, Jean Irmer , Lourenço, Recalde e Bruninho Atacantes: Erick Pulga, Janderson, Facundo Castro, Facundo Barceló e Aylon