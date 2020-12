Após reunião, Fortaleza define manutenção do técnico Marcelo Chamusca no cargo

A diretoria do Fortaleza definiu a manutenção do treinador Marcelo Chamusca no cargo. Uma reunião entre a comissão técnica e o departamento de futebol nesta segunda-feira (21) selou decisão para sequência do trabalho na Série A.

Uma coletiva deve ser organizada no fim da tarde para pronunciamento da cúpula tricolor. A pressão aumentou com a derrota por 2 a 0 no Clássico-Rei de domingo (20), pela 26ª rodada.

O próximo compromisso da equipe é diante do Flamengo no sábado (26). Partida ocorre às 19h, na Arena Castelão.

Em sete partidas com Chamusca, o Fortaleza venceu apenas uma: 2 a 1 no Botafogo. Foram três derrotas e três empates, com aproveitamento de 28,5%.

Jogos: 7

Vitória: 1 (Botafogo)

Empates: 3 (Goiás, Vasco e Corinthians)

Derrotas: 3 (Ceará, São Paulo e Bragantino)

Aproveitamento: 28,5%

Gols marcados: 6

Gols sofridos: 9

A chegada do treinador no Pici foi oficializada no dia 12 de novembro, quando o baiano foi desligado do Cuiabá. Com saída de Rogério Ceni ao Flamengo, o comandante herdou uma equipe com 24 pontos e no G-10 do Brasileirão. Hoje, time registra 30, na 14ª colocação.

O discurso na apresentação foi de prosseguir com os conceitos táticos anteriores, promovendo pequenas mudanças na formação tricolor. Antes da negociação, o Fortaleza tentou a contratação de Dorival Júnior, Roger Machado e Tiago Nunes, sem avanço com nenhuma das opções.

Chamusca tem vínculo com o clube até dezembro de 2021. Apresentando aval do elenco, participa também do processo de melhoria estrutural da equipe, com foco no Centro de Excelência.