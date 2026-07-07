A Seleção perdeu, o Brasil ganhou

A cada Copa do Mundo, o Brasil volta a viver uma espécie de ritual coletivo. Antes mesmo de a bola rolar, ruas são pintadas, bandeiras aparecem nas janelas, vielas ganham cores, praças se transformam em pontos de encontro e famílias reorganizam a rotina em torno dos jogos da seleção.

Não se trata apenas de futebol. Trata-se de um acontecimento social que mobiliza afetos, memórias, expectativas e uma antiga esperança nacional: ver o país novamente no topo do mundo.

A busca pelo Hexa cresce como desejo compartilhado porque toca numa dimensão profunda da identidade brasileira. A seleção, com sua camisa amarela e suas cinco estrelas, carrega a marca histórica de um país que aprendeu a se reconhecer como vencedor no futebol.

Por isso, quando a vitória não vem, a frustração ultrapassa o limite do placar. A derrota deixa de ser apenas esportiva e passa a ser sentida como uma espécie de abalo emocional coletivo.

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A frustração como experiência humana

A decepção, no entanto, não nasce apenas do desempenho da seleção em campo. Ela também revela a força das expectativas que projetamos sobre o outro. Esperamos que 11 jogadores realizem, em poucos minutos, um desejo que pertence a milhões. Quando isso não acontece, o sentimento de perda aparece com intensidade porque o torcedor não acompanha a seleção como observador neutro: ele se reconhece nela.

A vitória parece ser de todos; a derrota também. O mesmo ocorre na escolha de nossos governantes, quando projetamos em um candidato a solução de nossos problemas e esquecemos que mudanças duradouras só acontecem com esforço coletivo e respeito a valores.

É nesse ponto que a Copa oferece uma lição que ultrapassa o futebol. Perder e se frustrar fazem parte da vida cotidiana. Desde a infância, cada pessoa aprende, ou deveria aprender, a conviver com desejos possíveis e impossíveis, com pedidos negados, com limites impostos e com respostas que não correspondem à própria vontade.

O “não” recebido em casa, na escola, no trabalho, nas relações afetivas ou na vida pública pode gerar dor, revolta e desânimo. Mas também pode abrir caminho para o crescimento responsável e a maturidade.

A tradição cristã costuma associar a Santo Agostinho a ideia de que o ser humano cresce por duas vias: pelo amor ou pela dor. A formulação é simples, mas ajuda a compreender a frustração como experiência formadora.

Pelo amor, aprendemos quando há escuta, cuidado, orientação, afeto e abertura para reconhecer limites sem que seja necessário quebrar-se por dentro. Pela dor, aprendemos quando a realidade se impõe com perdas, recusas e consequências que já não podem ser evitadas.

Legenda: Esperamos que 11 jogadores realizem, em poucos minutos, um desejo que pertence a milhões. Quando isso não acontece, o sentimento de perda aparece com intensidade. Foto: Thiago Gadelha.

A derrota que fere a alma coletiva

A derrota esportiva pode ser vista, nesse sentido, como uma dor simbólica. Ela não fere o corpo, mas alcança a memória, a autoestima e a imagem que um país constrói de si mesmo. Quando elaborada com serenidade, essa dor deixa de ser apenas decepção e se transforma em oportunidade de consciência. Ela obriga o país a olhar para suas expectativas, para suas idealizações e para a tendência de transferir ao outro a obrigação de realizar sonhos que dependem do esforço coletivo.

Como a torcida norueguesa nos lembra no símbolo do remo, é preciso remar juntos e na mesma direção.

Mas seria injusto reduzir a Copa ao instante da eliminação. O legado do Mundial começa antes do apito inicial e se espalha pelo território nacional. Está na mobilização de comunidades que enfeitam ruas, vielas e praças; nos mutirões improvisados para pintar o chão de verde e amarelo; nas bandeirinhas penduradas entre casas; nas conversas de esquina; nos encontros familiares; nos telões montados em bairros, escolas, clubes e espaços públicos.

Esse movimento revela algo que o cotidiano, muitas vezes marcado por pressa, conflito e desconfiança, costuma esconder: o Brasil ainda possui uma impressionante capacidade de se reunir em torno de símbolos comuns.

Durante a Copa, pessoas de diferentes raças, credos, classes sociais e ideologias dividem a mesma expectativa. Abraços entre desconhecidos, cores da bandeira nas ruas, gritos de alegria, cantos de encorajamento aos jogadores e lágrimas compartilhadas mostram que o futebol, apesar de suas contradições, continua sendo uma linguagem afetiva capaz de atravessar fronteiras sociais e construir uma identidade plural.

O respeito às regras dentro e fora de campo

Outro legado importante da Copa está na clareza com que o jogo evidencia a necessidade de regras. Jogadores que desrespeitam normas são advertidos, penalizados e, em casos mais graves, expulsos de campo. A mensagem é simples e poderosa: toda atividade coletiva depende da aplicação da lei e do reconhecimento de limites comuns.

O VAR, árbitro assistente de vídeo, como o nosso STF, ajuda a revisar lances decisivos; na vida institucional, cabe aos nossos legisladores garantir que as regras sejam cumpridas. No jogo democrático, cada cidadão também se torna juiz, com o poder de intervir pelo voto.

Essa consciência se torna ainda mais necessária em um mundo no qual as regras, muitas vezes, são desrespeitadas justamente por aqueles que deveriam cumpri-las e defendê-las.

Nesse contexto, a frustração coletiva ganha novo significado. Ela não elimina o legado da Copa; ao contrário, pode torná-lo ainda mais profundo. A derrota mostra que o orgulho nacional não deve depender apenas do placar final.

Ser o único país pentacampeão mundial é, sem dúvida, motivo de memória e celebração. Mas essa história vitoriosa também precisa reconhecer que nenhuma conquista está livre de quedas, recomeços e revisões. O fracasso, quando transformado em aprendizado, pode fortalecer ainda mais uma trajetória de grandeza.

Uma das principais lições é que o sucesso raramente resulta de facilidade ou acaso. Ele exige esforço contínuo, planejamento, trabalho, humildade e consciência dos próprios limites. Vitórias aparentemente simples podem criar ilusões perigosas. Podem levar indivíduos, equipes e nações a acreditar que o passado basta para garantir o futuro. A Copa, porém, lembra que nenhuma estrela conquistada entra em campo sozinha.

Também é preciso reconhecer que não podemos transferir integralmente ao outro a obrigação de satisfazer nossas expectativas pessoais ou coletivas. A seleção pode representar o país, mas não pode carregar sozinha todas as nossas carências, desejos de reconhecimento e necessidades de afirmação.

Quando depositamos no outro uma expectativa maior do que ele pode suportar, corremos o risco de transformar admiração em cobrança excessiva e pertencimento em frustração permanente.

Por isso, a maturidade de uma torcida, assim como a maturidade de uma sociedade, não se mede apenas pela festa na vitória. Mede-se também pela capacidade de atravessar a derrota sem perder a dignidade, sem destruir vínculos e sem abandonar o sentido de comunidade.

A dor da eliminação pode ser amarga, mas também pode educar o olhar para aquilo que permanece depois do jogo.

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Da mobilização esportiva à mobilização democrática

Dentro em breve, o país viverá outra grande mobilização nacional. Não será em torno de uma bola, mas das campanhas eleitorais que culminarão na escolha do presidente da República, de senadores e de deputados. Também nesse processo haverá vitórias e derrotas, celebrações e frustrações, expectativas renovadas e cobranças acumuladas.

A democracia, assim como o futebol, convoca o cidadão a participar, avaliar e decidir. Será uma oportunidade importante para reconhecer legados, valorizar quem contribuiu para o bem comum e, pelo voto, responsabilizar aqueles que frustraram a confiança pública.

No jogo democrático, porém, não somos meros espectadores, como muitas vezes acontece diante do campo de futebol. Podemos intervir pelo voto, retirar de cena os maus políticos e premiar aqueles que demonstraram compromisso com a sociedade. A escolha eleitoral, quando exercida com consciência, transforma emoção coletiva em responsabilidade cívica.

Legenda: O Brasil ainda possui uma impressionante capacidade de se reunir em torno de símbolos comuns. Foto: Thiago Gadelha.

A grande conclusão é que o legado da Copa do Mundo não se resume às taças conquistadas, às estatísticas históricas ou às estrelas estampadas na camisa. Seu legado mais profundo está na capacidade de mobilizar afetos, fortalecer vínculos e revelar ao país sua potência de união na diversidade.

Quando amadurecida, essa energia coletiva pode ultrapassar os estádios e iluminar a vida pública. Se a vitória celebra o orgulho nacional, a derrota ensina humildade; se o jogo exige respeito às regras, a democracia exige responsabilidade diante do voto.

É nesse ponto que a Copa deixa sua lição mais necessária: uma nação cresce quando aprende a celebrar sem arrogância, perder sem se destruir, respeitar regras sem conveniência e escolher seus representantes com consciência.

Como sugere Santo Agostinho, crescemos pelo amor e pela dor. Pelo amor, quando celebramos e aprendemos juntos; pela dor, quando transformamos derrotas em aprendizado, lucidez, responsabilidade e compromisso com um país melhor.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.