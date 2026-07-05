Quantos anos terão os jogadores do Brasil na próxima Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (29), pelo Japão. A despedida pode marcar o fim de ciclo de alguns dos jogadores mais experientes do grupo comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti.

Os mais velhos na próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2030, em Portugal, Espanha e Marrocos, terão quase 40 anos de idade. Os com idade mais avançada serão Neymar, Casemiro e Danilo, todos eles com 38 anos de idade em 2030.

Logo atrás vêm o goleiro Alisson, com 37 anos, e o zagueiro Marquinhos, com 36 anos. A presença destes jogadores na Copa do Mundo 2030 é incerta, mas muitos torcedores acreditam ser improvável ver estes nomes convocados para mais um mundial.

Por outro lado, alguns jogadores ainda terão uma idade razoável, não estando acima dos 35 anos, mas sequer abaixo dos 30. São os casos do meio-campista Lucas Paquetá, que terá 32 anos em 2030, e do atacante Raphinha, que está com 33 anos.

Por fim, ainda será tempo suficiente para ver, mais uma vez, o brilho de Vini Jr., que estará com 29 anos. Martinelli, também atacante, estará com 28 anos. Os mais jovens da lista de 2026, Endrick e Rayan terão 23 anos na próxima Copa do Mundo.