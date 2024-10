O Data Center de Fortaleza

O Data Center em construção na Praia do Futuro, em Fortaleza, representa um marco para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Ceará. Com 20% das obras concluídas, a GTM Engenharia (empresa associada do SINCONPE-CE) é responsável pela execução desse projeto, que conta com um investimento de R$ 1 bilhão pela empresa Scala. Este empreendimento fortalece ainda mais o hub de conectividade da cidade, uma vez que a região já conta com outros data centers. A localização estratégica, próxima aos cabos submarinos de fibra ótica, proporciona uma capacidade de latência diferenciada, essencial para a expansão dos serviços digitais. Em um mundo cada vez mais conectado, a eficiência na transmissão de dados é vital para a competitividade econômica e para a atração de novos negócios.

Além da importância tecnológica, o impacto socioeconômico do projeto é significativo. A geração de 700 empregos durante a fase de construção e 60 na operação reforça o papel do setor de infraestrutura digital como um motor de crescimento para o estado. Não se trata apenas de um avanço em termos de conectividade, mas também de uma oportunidade para a qualificação profissional local. Empreendimentos desse porte exigem mão de obra especializada, estimulando o desenvolvimento de novos talentos e a criação de oportunidades para os cearenses no setor de tecnologia.

A escolha de Fortaleza para sediar esse importante projeto da Scala reflete o crescente papel do Ceará como um dos principais polos de conectividade da América Latina. O estado já se destaca por sua infraestrutura de cabos submarinos, que conecta a região a diferentes partes do mundo, consolidando Fortaleza como um hub digital estratégico. O novo data center, além de impulsionar o desenvolvimento local, oferece uma infraestrutura robusta para empresas nacionais e internacionais, fortalecendo a economia e promovendo a inovação no setor de tecnologia.

Em resumo, a construção do Data Center em Fortaleza representa um passo decisivo para o futuro digital do Ceará. A infraestrutura moderna, combinada com a capacidade de atrair grandes investimentos e gerar empregos, coloca o estado em uma posição de destaque no cenário nacional e internacional. Esse empreendimento não só fortalece a economia local, como também abre caminho para que o Ceará seja cada vez mais reconhecido como um importante ator na transformação digital global

Luiz Carlos Thé Franco é superintendente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará (SINCONPE)