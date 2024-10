Autocuidado feminino: a prevenção que salva vidas

Em um mundo cada vez mais acelerado, nós mulheres muitas vezes assumimos múltiplas responsabilidades, desde o trabalho até os cuidados com a família. Em meio a tantas demandas, o autocuidado acaba sendo negligenciado em algumas situações, mas o controle com a nossa saúde tem um papel fundamental em nossas vidas. É essencial que reservemos tempo para nós mesmas, especialmente no que diz respeito à prevenção de doenças como o câncer de mama, câncer de colo do útero e câncer de ovário.

No Brasil, por exemplo, segundo o Ministério da Saúde, a média de incidência é de 66,54 casos de câncer de mama para 100 mil mulheres, com estimativa para 13,6 mil casos em 2024. O dado reforça a preocupação que todas nós devemos ter com a prevenção. A ida ao seu ginecologista, mastologista ou clínico geral é dever com a saúde.

A conscientização sobre esses três tipos de câncer, que afetam milhares de mulheres no Brasil e no mundo, ainda precisa avançar. O cuidado deve ser reforçado o ano inteiro, e, sem dúvida, campanhas educativas como o Outubro tem uma importância significativa para alertar a população feminina a não deixar de se cuidar todos os dias.



Precisamos cuidar de nós mesmas primeiramente, para termos saúde para dar assistência aos filhos, esposos, pais, entre outros parentes. Exames de rotina nunca devem ser deixados de lado; pelo contrário, devem ser priorizados. Entre os danos que essas doenças podem causar às mulheres está a infertilidade. A existência dessas enfermidades pode trazer uma série de problemas que podem comprometer a saúde reprodutiva definitivamente, exigindo uma atenção redobrada daquelas que sonham em ser mães.

É fundamental que nos coloquemos no topo da nossa agenda de tarefas. A regra é simples: exames de rotina, alimentação adequada e atividade física regular. Esses cuidados são básicos, mas, quando colocados como prioridade, fazem uma diferença essencial nas nossas vidas. Por isso, a partir de agora, coloquemo-nos em primeiro lugar nas nossas vidas, para que possamos ter saúde para cuidar de quem amamos.

Lilian Serio é ginecologista e especialista em medicina reprodutiva