Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Papo Carreira

Salário de profissional da tecnologia pode ultrapassar os R$ 42 mil no Nordeste; veja lista

Guia Salarial 2023 aponta os maiores e menores salários na área

Redação 28 de Março de 2023

Opinião

Hapvida abre 200 vagas em curso de capacitação em TI com foco em inclusão; veja como se inscrever

O projeto deverá focar minorias sociais, tendo como público-alvo pessoas com deficiência física e psicológica, negras, LGBTQIA+ e com mais de 50 anos

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 11 de Novembro de 2022

Negócios

Instituto Atlântico pretende abrir 750 vagas na área de TI nos próximos anos

A instituição planeja superar incertezas globais no próximo ano e duplicar de tamanho até 2027

Redação 23 de Outubro de 2022

Negócios

Com salários de até R$ 50 mil, saiba quais são as profissões em alta para 2023

Tecnologia, engenharia, finanças e seguros são algumas áreas que devem ter maior demanda profissional no ano que vem

Heloisa Vasconcelos 19 de Outubro de 2022
lançamento do projeto c jovem no palácio da abolição

Negócios

Projeto de capacitação em Tecnologia da Informação deve atender 100 mil jovens cearenses

O Governo do Estado lançou nesta segunda-feira (18) o programa C-Jovem

Redação 18 de Abril de 2022

Negócios

Mercado de trabalho do 5G: quais oportunidades a tecnologia vai gerar? Veja salários e cursos

Conexão 5G, que deve chegar em julho deste ano, deve ampliar demanda por profissionais da área de telecomunicações e informática nos próximos anos

Lívia Carvalho 16 de Fevereiro de 2022