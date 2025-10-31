Diário do Nordeste
Juliana Barroso, superintendente da Supesp no Ceará, sorridente em ambiente de escritório, usando blusa azul, com acessórios de joias e sentada em cadeira de escritório, praticando postura confiante.

Superintendente da Supesp explica como análise de dados criminais pode ajudar no trabalho da Polícia

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Juliana Márcia Barroso adiantou o lançamento de novas ações estratégicas do Estado no combate a crimes no Ceará

Paulo Roberto Maciel* 26 de Outubro de 2025
Banco Neon alega que adotou as medidas necessárias para cessar quaisquer acessos indevidos

Banco Neon confirma vazamento de dados, mas nega que 30 milhões de clientes tenham sido afetados

Uma publicação cibercriminosa dava conta da divulgação pública de informações sensíveis, como CPF e fotos de documentos

Redação 12 de Fevereiro de 2025
Mão segurando celular aberto no PIX

Quase 40 mil chaves Pix são expostas em novo vazamento de dados, alerta BC

Dessa vez, o vazamento ocorreu sob a responsabilidade da 99Pay

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 10 de Julho de 2024
falha servidor Hariexpress

Plataforma de vendas que atende Amazon, Americanas, Mercado Livre e outros expõe 1,7 bilhão de dados

Vazamento de informações de clientes e lojistas ocorreu por uma falha no servidor da Hariexpress

Redação 21 de Outubro de 2021

Unifor promove lives focadas em diferentes áreas do conhecimento

Projeto Expresso 21 finaliza mês de agosto com lives sobre Criação Publicitária e Ciência de Dados

Agência de Conteúdo DN 19 de Agosto de 2021

Mais de 10 milhões de senhas de brasileiros são expostas em vazamento global

A origem dos dados é diversa, vindo de diferentes empresas dos setores público e privado ao longo de anos

Folhapress 05 de Março de 2021
Vazamento de dados de cartão de crédito

84% dos brasileiros nunca checaram como empresas usam seus dados pessoais, diz pesquisa

A pesquisa foi feita pela internet e ouviu 24 mil pessoas em 11 países

Folhapress 03 de Fevereiro de 2021
Os dados vazados incluem números de CPF, data de nascimento e nome completo de mais de 220 milhões de brasileiros

Megavazemento de dados: quem se sentir prejudicado pode recorrer à Justiça, diz advogado

O vazamento de dados foi descoberto em 19 de janeiro. O número de pessoas expostas é maior do que o total de habitantes do Brasil, de aproximadamente 212 milhões

Folhapress 27 de Janeiro de 2021

Cadastro Base do Cidadão: entenda o que é e como funciona

Criado após a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, o cadastro cruza dados de distintas bases do Executivo e tem como meta viabilizar a criação de meio unificado de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos

Agência Brasil 28 de Dezembro de 2020

Startup cearense vem ganhando relevância nacional

A empresa Meg pretende atuar em todo o Brasil levando mais tecnologia e automação aos seus clientes.

Meg 24 de Novembro de 2020
