Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Juliana Márcia Barroso adiantou o lançamento de novas ações estratégicas do Estado no combate a crimes no Ceará
Uma publicação cibercriminosa dava conta da divulgação pública de informações sensíveis, como CPF e fotos de documentos
Dessa vez, o vazamento ocorreu sob a responsabilidade da 99Pay
Vazamento de informações de clientes e lojistas ocorreu por uma falha no servidor da Hariexpress
Projeto Expresso 21 finaliza mês de agosto com lives sobre Criação Publicitária e Ciência de Dados
A origem dos dados é diversa, vindo de diferentes empresas dos setores público e privado ao longo de anos
A pesquisa foi feita pela internet e ouviu 24 mil pessoas em 11 países
O vazamento de dados foi descoberto em 19 de janeiro. O número de pessoas expostas é maior do que o total de habitantes do Brasil, de aproximadamente 212 milhões
Criado após a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, o cadastro cruza dados de distintas bases do Executivo e tem como meta viabilizar a criação de meio unificado de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos
A empresa Meg pretende atuar em todo o Brasil levando mais tecnologia e automação aos seus clientes.