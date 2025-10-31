Diário do Nordeste
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Ararendá?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Ararendá?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
video

Ceará

Cachorro vira-lata 'rouba' celular de residência e foge no interior do Ceará; veja vídeo

O animal foi flagrado abocanhando o aparelho de uma mesa na varanda da residência e indo embora

Redação 29 de Janeiro de 2024
Cantora da banda chegou a postar fotos de momentos ao lado do amigo

É Hit

Desejo de Menina cancela show no Ceará após falecimento de membro da banda

Cantora fez relato em rede social sobre último contato com amigo

Redação 21 de Dezembro de 2023
enfermagem

PontoPoder

Piso da enfermagem: prefeituras no Ceará aceleram aprovação do piso para não perder prazo de recurso

Repasse da verba do Ministério da Saúde para o pagamento do piso está previsto para o dia 21 deste mês

Alessandra Castro 18 de Setembro de 2023
ônibus escolar prefeitura Ararendá

Ceará

Menino de 4 anos é esquecido dentro de ônibus escolar por mais de 4 horas no Interior do Ceará

Conforme relato da família, a criança chegou a fazer necessidades fisiológicas no ônibus e ficou com sudorese, mas está bem após o resgate

Raísa Azevedo 09 de Agosto de 2023
polícia civil

Segurança

Chefe de organização criminosa do Sertão de Crateús é preso no Rio de Janeiro

Homem conhecido como "Da Morte" era líder de um grupo atuante em Poranga, Ipaporanga e Ararendá, no Ceará

Redação 21 de Outubro de 2022

Região

Após 90 dias, Funceme volta a registrar chuvas acima de 90 milímetros no Ceará

A previsão do tempo indica novos registros entre hoje e amanhã em determinadas regiões do Ceará

Redação 16 de Outubro de 2018