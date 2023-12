Desejo de Menina cancela show no Ceará após falecimento de membro da banda

A banda Desejo de Menina anunciou o cancelamento de show na cidade de Ararendá (CE) — programado para acontecer nesta quinta-feira (21) — em virtude do falecimento do gerente geral e financeiro do grupo de forró. Clebio Oliveira sofreu um infarto na quarta-feira (20).

No Instagram, a banda de forró publicou nota sobre o cancelamento do show.

"Em virtude dessa perda irreparável e das condições emocionais dos músicos, a banda Desejo de Menina, em respeito, à memória do nosso amigo, informa que não será possível realizar o show previsto par amanhã (21/12/2023), na cidade de Ararendá (CE)", diz o comunicado.

Por fim, a banda pediu uma maior sensibilidade do público neste momento. "Agradecemos a compreensão nesse momento difícil e pedimos que conforte os corações de todos familiares e amigos".

Cantora faz homenagem em rede social

Legenda: Clebio ao lado de vocalista da banda nos bastidores de programa de TV Foto: Reprodução/Instagram

Yara Tchê, vocalista da banda Desejo de Menino, publicou texto falando da relação de amizade com Clebio Oliveira. "Meu parceiro há mais de 10 anos, tantos risos, tantos planos, bate papos de cabine, você me salvou de tantas coisas esse ano, me deu tanta força, me abrigou e foi tão irmão", iniciou ela.

A forrozeira falou que o membro da banda esteve sempre ao lado dela, mesmo em momentos difíceis. "Nos meus piores dias esse ano eu liguei pra você e todas as vezes você me atendeu dizendo 'oi nega', sim, eu posso dizer que pude contar com você.

Yara ainda relatou como foi o último contato com o amigo. "Ontem meu coração tava tão alegre quando trocamos aqueles áudios onde eu dizia 'saudade Binho' e você disse 'volto já'. Que bom que eu pude estar em tantas fases da sua vida, te acalmar em dias ruins, comemorar suas vitórias".

Por fim, a cantora falou da dificuldade em aceitar a partida repentina do amigo.

"Vi você encontrar um grande amor, se tornar pai de 5 filhos, virar vovô, comemorar a saúde do seu pai com risos, realizar alguns sonhos… enfim no momento não consigo organizar as ideias direito, mas só queria que todos soubessem que pai, filho, marido e parceiro de trabalho incrível você era e que bom que pude te dizer isso em vida várias vezes. Vou guardar pra sempre seu cuidado e carinho comigo, vindo me buscar no onibus em todos os shows. Obrigada por todos os dias que escolheu estar ao nosso lado", conclui Yara Tchê