Ivete Sangalo celebra 30 anos de carreira com show no Maracanã e recebe convidados e filhas no palco

A cantora Ivete Sangalo deu início na noite desta quarta-feira (20) à turnê "Ivete 3.0", com um show no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, para 60 mil pessoas. A apresentação teve convidados como Ludmilla e Andreas Kisser, da banda Sepultura.

E a artista ainda levou para o palco as filhas gêmeas Marina e Helena, de cinco anos.

No show, que celebra os 30 anos de carreira de Veveta, ela homenageou a cantora Preta Gil, que recentemente anunciou estar curada de um câncer. "É pra você, Pretinha", disse Ivete ao cantar a música "Tempo de Alegria". Em um momento do show, Ivete voou sobre o público no Maracanã.

Turnê comemorativa

O show "Ivete 3.0" foi transmitido em edição especial ao vivo na TV Globo, Globoplay e Multishow, com apresentação de Taís Araújo.

Foi o "esquenta" de turnê, anunciada em setembro, que passará por 30 estádios em todo o Brasil em 2024 com os maiores sucessos da trajetória de Ivete, desde as músicas da Banda Eva, às mais atuais como "Macetando", parceria performada com Ludmilla no palco.

Além disso, para concretizar o projeto, um DVD compilando os 30 shows será gravado. "Vamos entregar um show nunca visto antes, a maior turnê que o Brasil já viu. Pelo que eu estou projetando, vou chegar de foguete", prometeu a cantora.