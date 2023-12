‘Ninguém além de mim sabe o que eu passei’, diz Simaria em post nas redes sociais

A cantora Simaria fez uma postagem no X (antigo Twitter) em tom de desabafo, nesta terça-feira (19). Na legenda de uma foto que aparece com um vestido laranja, ela escreveu: “Ninguém além de mim sabe o que eu passei, o que senti e o quanto eu mereço ser feliz”, publicou.

Nos comentários, a artista recebeu conselhos dos seguidores. “Uma sessão de terapia ajuda muito no processo de reconstrução pessoal”, disse uma pessoa.

“Só você sabe suas lutas sem expor na mídia. Creio que um dia você vai explanar, é tudo questão de tempo. E muitos vão se surpreender o quanto você é forte. O tempo é o melhor remédio pra tudo nessa vida”, opinou outro.

A dupla Simone & Simaria anunciou o rompimento em agosto do ano passado. Até hoje as irmãs não esclareceram como está a relação entre elas atualmente. Simaria também se separou do espanhol Vicent Escrig em agosto de 2021, e até hoje eles travam uma briga judicial.