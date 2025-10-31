Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos
Segundo a Polícia Militar, agentes faziam patrulhamento na região quando foram recebidos a tiros por um grupo de indivíduos
Os suspeitos estavam em um carro preto, tomado de assalto há um mês, e em uma motocicleta. Dois dos assaltantes conseguiram fugir
Dupla armada assaltou moradores em toda a extensão da Rua Jorge Figueiredo, que tem cerca de 12 pontos de ônibus.
Com ele, a polícia apreendeu entorpecentes como mineíta, substância usada para ser misturada, para que as drogas rendessem mais.