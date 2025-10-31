Diário do Nordeste
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
