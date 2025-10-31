Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Segurança

Adolescentes causam colisão de ônibus em poste durante assalto e são apreendidos na Av. Perimetral

Dois jovens de 16 anos e uma garota de 13 anos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA)

Redação 19 de Agosto de 2020

Segurança

Motorista morre e outros 4 ficam feridos após carro ser atingido por tiros no Mondubim

Dois homens em uma motocicleta efetuaram os disparos. Ninguém foi preso.

Redação 06 de Janeiro de 2020

Metro

Moto atropela cavalo, e tráfego fica congestionado na Avenida Perimetral

Avaliações preliminares indicam que o animal teve uma fratura severa na pata traseira

Redação 03 de Dezembro de 2019

Metro

Conheça Fortaleza a partir de bares e restaurantes tradicionais de cada bairro

No aniversário de 293 anos de Fortaleza, o Diário do Nordeste listou bares, restaurantes, lanchonetes e até mesmo espetinhos que são parte da identidade de alguns bairros da Capital

Redação 12 de Abril de 2019

Segurança

Criminosos assaltam farmácia e são presos no Bom Jardim após perseguição

Dois suspeitos foram atingidos durante troca de tiros, segundo a Polícia.

Redação 31 de Março de 2019

Segurança

Motoqueiro morre ao ser atingido por carro no Henrique Jorge; motorista fugiu

Carlos Alberto de Lima, de 28 anos de idade, estava indo para o trabalho na motocicleta quando houve a colisão

Redação 16 de Outubro de 2018