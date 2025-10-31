Dois jovens de 16 anos e uma garota de 13 anos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA)
Dois homens em uma motocicleta efetuaram os disparos. Ninguém foi preso.
Avaliações preliminares indicam que o animal teve uma fratura severa na pata traseira
No aniversário de 293 anos de Fortaleza, o Diário do Nordeste listou bares, restaurantes, lanchonetes e até mesmo espetinhos que são parte da identidade de alguns bairros da Capital
Dois suspeitos foram atingidos durante troca de tiros, segundo a Polícia.
Carlos Alberto de Lima, de 28 anos de idade, estava indo para o trabalho na motocicleta quando houve a colisão