Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Reboque com lancha causa transtorno na avenia Dom Manuel

Ceará

Lancha em reboque fica presa em fiação e congestiona trânsito em Fortaleza

Agentes da AMC compareceram ao local para dar suporte ao tráfego em um trecho da via, que foi liberada por volta de 15h30

Raísa Azevedo 29 de Abril de 2022

Segurança

Suboficial da Aeronáutica morre atropelado por caminhão no Centro de Fortaleza

O motorista chamou por socorro, mas João Orlando Araújo não resistiu e morreu no local

Redação 09 de Setembro de 2020

Metro

Galpões de higiene pessoal são instalados em Fortaleza para pessoas em situação de rua

Dois galpões foram montados na cidade, um na Praia de Iracema e outro no Centro

Redação 21 de Maio de 2020

Metro

Motociclista fica ferido após ser colisão com outra moto na Avenida Dom Manuel

Por causa do acidente, o trânsito no trecho da Avenida Dom Manuel ficou congestionado

Redação 25 de Junho de 2019

Metro

Obra da Cagece interdita Avenida Dom Manuel no Centro

O trecho entre as ruas Tenente Benévolo e Pereira Filgueiras vai ficar bloqueado até dia 03 de janeiro. 

Redação 14 de Dezembro de 2018

Metro

Cagece interdita trecho da Avenida Dom Manuel para reparo

Intervenção ocorre na altura do número 140, no bairro Centro

Redação 12 de Dezembro de 2018