Geraldo Azevedo, Joyce Alane, Jota.pê e Adriana Calcanhotto se apresentam no evento

Verso

Com ingressos a partir de R$ 15, shows de Adriana Calcanhotto e Geraldo Azevedo chegam a Fortaleza

Festival reúne ainda Joyce Alane e Jota.pê em seis noites de shows que celebram a MPB no próximo mês; veja programação

Ana Beatriz Caldas 18 de Julho de 2025
vista do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

Verso

Confira programação cultural para celebrar o Aniversário de Fortaleza

Fortaleza comemora 299 anos neste domingo (13), e o Diário do Nordeste preparou uma lista com diversas programações

Amanda Andrade* 11 de Abril de 2025
Cineasta colombiano-brasileira Paula Gaitán tem obras exibidas em mostra gratuita na Caixa Cultural Fortaleza

Opinião

Paula Gaitán, que filmou de Elza Soares a Agnès Varda, fala sobre criação de imagens, desafios de exibição e inspirações

Obra múltipla da cineasta colombiano-brasileira está sendo exibida em mostra gratuita na Caixa Cultural Fortaleza até o próximo dia 23

Foto frontal João Gabriel Tréz
João Gabriel Tréz 16 de Fevereiro de 2025
Exposição segue aberta a visitação até 28 de julho

Verso

Portinari além da pintura: exposição gratuita mostra conexão do artista com ilustração e literatura

Artista plástico tinha relações próximas com autores nordestinos e chegou a ilustrar obras clássicas

Ana Beatriz Caldas 29 de Maio de 2024
Grupo Os Tapetes Contadores de Histórias apresenta exposição interativa e contação de histórias na Caixa Cultural Fortaleza

Verso

Com contação de histórias, exposição de tapetes bordados segue até domingo (21) na Caixa Cultural

Voltado em especial ao público infantil, projeto do Grupo Os Tapetes Contadores de História une história e interatividade

João Gabriel Tréz 18 de Abril de 2024

Verso

Caixa Cultural Fortaleza reabre com programação variada e proposta de fortalecer artistas locais

Retomada do programa de ocupação faz casa respirar novos ares com programação de música, dança, teatro artes visuais e mais

Diego Barbosa 13 de Novembro de 2023

Verso

Biblioteca, museu, cinema, sebo e exposição: o que fazer no rolê gratuito de um dia em Fortaleza

Programação agrada a todos os públicos com vasta opção de atividades, e o melhor: pouquíssima distância entre um lugar e outro

Diego Barbosa 30 de Julho de 2023
Stênio Burgos

Verso

Instituto Myra Eliane oferece oficina criativa gratuita na Caixa Cultural

Evento ministrado pelo artista plástico Stênio Burgos já acontece neste sábado (14)

Redação 10 de Janeiro de 2023

Verso

Edisca apresenta espetáculo "Duas Estações", neste fim de semana, na Caixa Cultural Fortaleza

O Nordeste brasileiro é o cenário e o seu povo e cultura o sujeito da montagem

Redação 08 de Novembro de 2019

Verso

Oficina gratuita de origami acontecerá na Caixa Cultural Fortaleza

A atividade da arte japonesa de dobraduras acontecerá nos dias 2, 9 e 16 de fevereiro. Crianças a partir de 8 anos podem participar.

Redação 30 de Janeiro de 2019
