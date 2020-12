Com nova mutação do coronavírus, Londres entra em confinamento

A partir de hoje (20), moradores de Londres e do sudeste da Inglaterra passarão a enfrentar uma nova fase de isolamento, com a entrada no "nível 4" de alerta - o mais alto imposto desde o início da pandemia. A medida, anunciada ontem pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, é uma tentativa de conter a onda de contaminações atribuída a uma nova cepa do coronavírus, apontada por cientistas como capaz de se espalhar com maior velocidade.

A medida vai ter grande impacto nas festividades de Natal da capital inglesa e da terceira maior região do país. As duas áreas juntas têm mais de 17 milhões de habitantes.

Mutação

Chamada pelos cientistas de B.1.1.7, a nova variação do coronavírus é apontada, em análises científicas preliminares, como capaz de ser até 70% mais transmissível. Ainda não há qualquer evidência de que essa mutação seja mais letal ou apresente resistência às vacinas desenvolvidas até agora. O Reino Unido já comunicou a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre as características da nova cepa.

"Essa variação já está sendo monitorada. Pesquisadores já estão fazendo o sequenciamento genético e não há nenhuma evidência de que esta variante se comporte diferente", disse a líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove.

Impacto

No nível 4 de isolamento, todos os comércios considerados não essenciais estarão proibidos de funcionar. Pubs, restaurantes e museus já estavam fechados desde o último fim de semana. As compras de Natal só puderam ser realizadas até ontem. Os deslocamentos para fora dessas zonas também estão proibidos.

Também foi suspensa para estas regiões à flexibilização às restrições de socialização, que vai permitir que no restante do Reino Unido até três famílias se reúnam para as festas natalinas. Após reunião em seu gabinete, o primeiro-ministro do Reino Unido fez um pronunciamento à população, em que se disse de "coração pesado" com o anúncio.

"Eu sei quanto emoção as pessoas investem nesse período do ano, e o quão importante é para os avós verem os netos, e, para as famílias, estarem juntas. Mas nós temos dito ao longo desta pandemia que precisamos e iremos ser guiados pela ciência. Quando a ciência muda, nós precisamos mudar nossa resposta. Quando o vírus muda seu método de ataque, nós precisamos mudar nosso método de defesa", afirmou o primeiro-ministro britânico.

Londres e o sudeste da Inglaterra irão entrar no nível máximo de isolamento a partir de hoje. A decisão ocorre após descoberta de nova mutação do coronavírus, capaz de se propagar mais rapidamente

Outros países

Além da Inglaterra, Alemanha, Áustria, França, Itália, País de Gales, Suécia e Suíça também anunciaram medidas restritivas mais rígidas para o período de fim de ano, na tentativa de frear o avanço da covid-19.

Itália

A Itália voltou a ser o país europeu com maior número de óbitos causados pela Covid-19. Por conta disso, o governo do país decidiu que, entre os dias 24 e 27 de dezembro, e nos dias 31 de dezembro a 3 de janeiro, e de 5 a 6 de janeiro, as pessoas só podem sair de casa por motivos de trabalho, necessidade e saúde.

Afp