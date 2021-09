Young Boys x Manchester United: confira horário, onde assistir e palpites

A fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2021-2022 tem início nesta quarta-feira (14). Na rodada de abertura, a Uefa definiu a apresentação de um dos favoritos ao título diante do azarão suíço pelo Grupo F: Young Boys x Manchester United, às 13h45 (de brasília), no estádio Wankdorf, em Berna-SUI.

O confronto marca o retorno do atacante português Cristiano Ronaldo para a Champions com a camisa do United, onde se sagrou campeão em 2008. Eleito cinco vezes o melhor jogado do mundo, o atleta de 36 anos reestreou pelo time com dois gols durante o fim de semana pelo Campeonato Inglês.

O restante da chaveamento é composto por Villarreal-ESP e Atalanta-ITA. Os dois melhores clubes avançam às oitavas.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo canal TNT e pelo serviço de streaming HBO MAX.

Escalação

A provável escalação do Young Boys é: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger e Garcia; Fassnacht, Sierro, Aebischer e Ngamaleu; Elia e Siebatcheu. Técnico: David Wagner.

A provável escalação do Manchester United é: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Shaw; Fred, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo. Técnico: Solskjaer.

Young Boys x Manchester United

Estádio: Wankdorf, em Berna-SUI.

Horário: 13h45 (de Brasília) desta terça-feira (14).

Árbitro: François Letexier/FRA.

