WSL Finals tem início nesta quinta (8) com brasileiros na disputa do título; veja horário

O título da World Surf League (WSL) começará a ser disputado nesta quinta-feira (8) em Lower Trestles, na Califórnia (EUA) com os cinco melhores surfistas dos rankings masculino e feminino. O evento irá até 16 de setembro.

Entre os participantes da WSL Finals, estão os brasileiros Filipe Toledo, Italo Ferreira e Tatiana Weston-Webb. Em 2021, Gabriel Medina conquistou o tricampeonato entre os homens, enquanto Carissa Moore, do Havaí, faturou entre as mulheres.

