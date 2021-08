Vôlei feminino garante 20ª medalha, e Brasil quebra recorde de pódios no Jogos de Tóquio

O Brasil chegou à 20ª medalha nos Jogos de Tóquio 2020 com a passagem para final do vôlei feminino. O número de pódios já é o maior de todos os tempos, superando as 19 medalhas conquistadas nos Jogos do Rio 2016.

A conquista brasileira se baseia em uma maior diversificação de modalidades em que o País chegou com chances de pódio. Os 'novos esportes' olímpicos também contribuíram. Só no skate e surfe, o Brasil conquistou 1 ouro e 3 pratas. Conquistas inéditas, como no tênis feminino, com a dupla Stefani e Pigossi, também marcaram os jogos em Tóquio.

Medalhas conquistadas

Ouro 🥇

Rebeca Andrade (salto)

Surfe masculino (Ítalo Ferreira)

Ana Marcela Cunha (maratona aquática)

Martine Grael/Kahena Kunze (vela)

Prata 🥈

Kelvin Hoefler (skate street) -

Rayssa Leal (skate)

Rebeca Andrade (ginástica individual geral)

Pedro Barros (Skate park)

Bronze 🥉

Bruno Fratus (natação)

Alison dos Santos (400m com barreiras)

Stefani e Pigossi (tênis)

Fernando Scheffer (natação)

Daniel Cargnin (judô) -

Mayra Aguiar (judô)

Isaquias Queiroz e Jacki Godmann (canoagem)

Thiago Braz (salto com vara)

Finais olímpicas pela frente

Beatriz Ferreira (boxe)*

Hebert Conceicão (boxe)*

Futebol masculino*

Vôlei feminino*

Hipismo por equipes

Isaquias Queiroz (ainda disputa semifinal)

*Prata garantida

Chances de ouro

Tendo em vista a contagem oficial, que sempre leva em consideração o número de ouros conquistados, o Brasil tem 6 oportunidades até o fechamento dos jogos de chegar ou ultrapassar os 7 ouros conquistados na Rio 2016. Para isso, terá de levar a melhor em pelo menos 4 das finais que está classificado.

A primeira chance será com Isaquias Queiroz, na canoagem (C1 1000m) na noite desta sexta-feira (6). Na madrugada de sexta para sábado, Hebert Conceição também tenta o ouro no boxe masculino.

No sábado pela manhã, Brasil enfrenta a Espanha no futebol masculino. E a equipe brasileira de hipismo, com o 'cearense' de coração Marlon Zanotelli, também disputa final.

Na madrugada de sábado para domingo, Beatriz Ferreira também luta pelo ouro no boxe feminino, além do vôlei feminino que disputa a final olímpica contra o Estados Unidos.

