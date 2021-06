Vojvoda festeja atuação de Fortaleza e comenta possibilidade de rodar jogadores contra o Sport; veja

A vitória por 3 a 0 sobre o maior rival, Ceará, na Copa do Brasil, garantiu o Fortaleza nas oitavas de final da competição nacional e manteve a invencibilidade da equipe sob o comando de Juan Pablo Vojvoda – agora, nove jogos, sete vitórias e dois empates. Em entrevista coletiva pós-jogo, o comandante argentino, de 46 anos, foi questionado se a atuação no Clássico-Rei teria sido a melhor desde que chegou ao Tricolor.

“Foi uma boa atuação do Fortaleza, até por ser uma partida classificatória. Na Copa do Brasil, um fica e o outro sai. Mas, contra o Internacional também fizemos uma partida interessante.”

Com maior posse de bola ao longo do confronto, o Fortaleza dominou a partida e derrotou o Ceará com facilidade. Porém, antes de abrir o placar – aos 20 minutos do 1° tempo, com Felipe -, a equipe de Juan Pablo Vojvoda foi ameaçada pela forte bola área da equipe de Guto Ferreira. O técnico, no entanto, ressaltou o poder de reação dos atletas dentro da partida para finalizar o duelo da forma como planejaram.

“O segundo tempo foi diferente do primeiro. No primeiro tempo, o Fortaleza tomou o controle (da partida) através da posse de bola. É verdade que o rival (Ceará), através da bola parada, nos complicou. Mas a equipe soube responder ao que havíamos planejado.”

A intensa maratona vivida pelo elenco titular do Fortaleza pode ter fim neste final de semana, contra o Sport. De acordo com Juan Pablo Vojvoda, existe a possibilidade de rodar o elenco na Série A do Campeonato Brasileiro.

“É uma possibilidade de rodar os jogadores. Pensarei amanhã, mais tranquilo e com calma, e decidirei quem serão os jogadores para domingo. Sábado terminarei de decidir.”