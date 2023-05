Vitória tem desfalque de ex-Ceará para enfrentar o Vozão nesta quarta; veja provável time

Após iniciar a Série B com quatro triunfos em quatro partidas, o Vitória enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (10), às 19h, no Presidente Vargas, em jogo atrasado válido pela 4ª rodada, visando seguir com o seu bom momento. Para o duelo, o treinador Léo Condé terá o desfalque do atacante Léo Gamalho, ex-Ceará, que segue em recuperação de uma tendinite na panturrilha direita. O atleta sentiu o problema físico no jogo diante do Londrina, no fim de abril.

Na partida seguinte, diante do Botafogo/SP, que terminou com triunfo de 3 a 0 para o rubro-negro, Welder foi o titular na posição e marcou um dos gols. A tendência é que o centroavante siga com a titularidade e componha a linha ofensiva com Osvaldo e Zé Hugo, mas o treinador Léo Condé despistou em entrevista coletiva, ressaltando que possui outras opções como o colombiano Tréllez, que também marcou na última partida.

Legenda: Welder e Tréllez concorrem por uma vaga entre os titulares para o confronto diante do Ceará. Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

“Como falei em alguns momentos, temos dois ou três atletas por posição. Welder chegou muito bem, desde o início está apresentando boa performance nos treinamentos e teve a oportunidade de jogar um pouco na estreia. O Tréllez, todos já conhecem, é muito identificado com o clube. Eles têm características diferentes e isso é bom, depende muito do jogo. Welder tem muita velocidade, é um atleta de transição rápida, atacando a última linha, gerando espaço. Tréllez é mais definidor. Então, é um setor onde o Vitória está bem servido, e até, estrategicamente, temos outros jogadores que podem fazer essa função. Osvaldo, um pouco mais solto, o Rafinha”, afirmou o treinador.

Além de Léo Gamalho, o Vitória também terá os desfalques do goleiro Thiago Rodrigues e do zagueiro Marco Antônio, que estão em transição, e do volante Dionísio, que passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho, há quatro meses, e segue em recuperação.

Provável escalação

A provável escalação do Vitória para a partida contra o Ceará tem Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Zé Hugo e Welder (Tréllez).

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham a partida entre Ceará e Vitória ao vivo e em tempo real a partir das 18h.