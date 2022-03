Victor Luís celebra início de temporada com gols e ressalta preparação com foco na Copa BR

O Ceará já se reapresentou de olho no próximo desafio: a Copa do Brasil. Em coletiva realizada nesta quarta-feira (9), em Porangabuçu, o lateral-esquerdo Victor Luís, um dos destaques da temporada alvinegra, comentou o bom início de temporada em campo e celebrou o momento artilheiro. Além disso, citou a importância do descanso para a próxima competição.

Com três gols na Copa do Nordeste, ele é um dos artilheiros do torneio. Um dos reforços do Vovô na temporada, ele comenta que não esperava tanta intensidade.

“A gente vem de uma preparação muito boa, de uma expectativa boa para o começo de temporada. Com certeza não imaginava que seria dessa maneira, com gols. Fico muito feliz. Me preparei pra isso, para poder ajudar os companheiros e o Ceará dentro de campo. E espero poder fazer mais gols”, celebra.

Sobre o Campeonato Cearense, quando o Alvinegro foi eliminado pelo Iguatu nas quartas de final, o jogador revela que o momento já ficou para trás. No entanto, deixou todos em alerta. O foco agora é seguir firme na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

“Foi um baque para todos nós. Não só jogadores. Todo mundo sentiu essa desclassificação. Mas isso é coisa que já deixamos para trás. Estamos pensando jogo após jogo. Quando tem uma vitória, momentos bons, a gente aproveita 24 horas. Quando tem momentos ruins, a gente sofre mas tem que passar por cima, deixar para trás e aprender com os erros. Acho que isso vai nos calejando para a temporada. Liga o estado de alerta de cada um, não digo só de jogadores, mas de todos assim, funcionários do clube, que sabe que pode dar um pouco melhor pra ter uma classificação numa Copa do Nordeste, outra na Copa do Brasil. Acho que isso vai nos direcionar melhor”, revelou.

Sem o estadual e com outras duas competições importantes antes do início do Brasileirão, o técnico Tiago Nunes ganhou mais tempo para aprimorar o elenco e também para descanso do grupo.

“Nesses dois anos de pandemia, desde que começou, acho que são raros os momentos de você ter uma semana cheia de trabalho. Eu mesmo não cheguei a pegar essa distância entre jogos de oito dias. E isso é super importante para trabalhar a equipe. Quando tem jogos muito próximos, não conseguimos trabalhar tanto taticamente por causa do descanso. Ter essa sequência de dias sem jogos vai ser benéfico para a equipe e também para o Tiago poder aprimorar algumas coisas taticamente e fisicamente também”, contou.

Sobre a concorrência pela titularidade com Bruno Pacheco, de volta, Victor conta que a concorrência é saudável e de aprendizado mútuo.

“O dia a dia é de aprendizado. Porque tem muitas qualidades que ele tem, eu procuro aprender com ele. Acho que tem muitas coisas também que a gente pode se ajudar, que ele pode aprender comigo. Não podemos esquecer do Kelvyn que atua nessa posição. Tem qualidade para isso também. Quando falamos dessa briga sadia, é o que é mesmo. Gosto muito porque isso vai fazer aumentar meu nível. Tem um cara que nós não podemos fazer corpo mole porque o cara vai estar a disposição, apto para fazer a melhor versão dele. Isso vai aumentar o nosso ritmo dentro de campo, a nossa técnica, a nossa vontade de querer vencer. É muito gratificante ter alguém tão qualificado na sua posição. A rivalidade a gente deixa para fora, para os outros times. E querendo sempre deixar o Ceará vencedor”, conclui.

O Vovô deve voltar a campo somente no dia 15, data ainda a ser confirmada, em jogo da Copa do Brasil. A equipe vai enfrentar a Tuna Luna, em partida única da segunda fase da competição.

Confira a entrevista completa: