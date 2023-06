Uruguai vence Itália e conquista Copa do Mundo Sub-20 pela primeira vez

A seleção do Uruguai é campeã mundial sub-20. A equipe enfrentou a Itália neste domingo (11), no Estádio Diego Armando Maradona, em La Plata, na Argentina. Com 1 a 0 no placar, o time garantiu o título de base do futebol masculino.

O resultado acabou com uma série de quatro triunfos seguidos de seleções europeias no Mundial da categoria. Ucrânia, Inglaterra, Sérvia e França levantaram o troféu em 2019, 2017, 2015 e 2013, respectivamente. Em 2021, o campeonato foi cancelado por conta da pandemia de covid-19.

O último campeão não europeu do Mundial foi o Brasil, em 2011. Naquela ocasião, a seleção brasileira tinha Dudu, Oscar, Casemiro e Danilo. Os maiores campeões do torneio são justamente sul-americanos. A Argentina tem seis troféus e o Brasil, cinco.

Neste domingo, o time uruguaio sofreu até marcar o único gol da partida, aos 40 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio na área, um bate-rebate precedeu a cabeçada certeira de Luciano Rodríguez para as redes.

Depois de abrir o placar, a equipe sul-americana se segurou na defesa como pôde, diante da forte pressão italiana. Isso porque o árbitro da partida concedeu 11 minutos de acréscimo no segundo tempo.

Com o apito final, o time uruguaio pôde celebrar a conquista com a torcida, que tomou conta do estádio Diego Armando Maradona, que recebeu mais de 40 mil torcedores. A grande maioria era de fãs uruguaios, que atravessaram a fronteira com a Argentina para tomar conta da arena na final.