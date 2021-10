UFC Vegas 40: Dumont na luta principal e mais seis brasileiros; veja card, horários e onde assistir

A brasileira Norma Dumont fará a luta principal do UFC Vegas 40, neste sábado (16), contra a norte-americana Aspen Ladd, a partir das 17h, no UFC Apex, em Las Vegas (EUA). Além de Dumont, mais quatro brasileiras e dois brasileiros sobem no octógono para buscar "lugar ao sol" na organização.

Dumont tem apenas uma derrota nas sete lutas realizadas na carreira. Entre as vitórias, quatro foram por decisão dos juízes e duas finalizações. Número 3 no ranking da categoria peso-pena, Aspen Ladd entra como favorita no combate. Tem 10 lutas no cartel, com apenas uma derrota. Migrou do Invicta para o UFC e tem agradado Dana White.

Veja encaradas

Missão complicada

Ainda no card principal, Carlos Felipe "Boi" mede forças com o veterano Andrei Arlovski, da divisão peso-pesado. O bielorrusso, com 46 lutas no cartel, tem carreira instável, mas sempre impõe dificuldade aos adversários. Já o baiano Carlos Felipe tem 11 lutas e apenas uma derrota na carreira. Uma vitória sobre Arlovski daria mais moral ao brasileiro dentro do UFC.

Um pouco mais cedo, a mineira Mayra "Sheetara" Bueno enfrenta a francesa Manon Fiorot na categoria peso-mosca. A luta deveria ter ocorrido no UFC 266, no dia 25 de setembro, mas foi adiada por protocolo da Covid-19, pois Fiorot testou positivo para a doença.

Card preliminar

Entre as primeiras lutas de sábado, as brasileiras Ariane "Sorriso" Carnelossi e a estreante Istela Nunes tocam as luvas pelo peso-palha. Em seguida, lutam Luana "Dread" Carolina e a mexicana Lupita Godinez, que lutou e venceu no último sábado (9). Ela aceitou a luta depois que a então adversária de Luana, Sijara Eubanks, testou positivo para Covid-19 nesta semana.

Bruno "Blindado" Silva fecha o card preliminar de sábado contra o estadunidense Andrew Sanchez, dentro do peso-médio. Os dois lutadores buscam regularidade dentro do UFC. Será uma boa oportunidade para Blindado engatar a sexta vitória seguida na carreira e a segunda dentro da organização.

Onde assistir o UFC Vegas 40

Todas as lutas serão transmitidas pelo canal Combate. Quem não for assinante poderá acompanhar as duas primeiras lutas do card no SporTV3 e no canal oficial do Combate no Youtube.

UFC Vegas 40: Ladd x Dumont

Sábado, 16 de outubro, em Las Vegas

Card principal (20h, de Brasília)

Peso-pena: Aspen Ladd x Norma Dumont

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Carlos Felipe

Peso-leve: Jim Miller x Erick Gonzalez

Peso-mosca: Manon Fiorot x Mayra Sheetara

Peso-médio: Julian Marquez x Jordan Wright

Card preliminar (17h, de Brasília)

Peso-médio: Andrew Sanchez x Bruno Blindado

Peso meio-médio: Danny Roberts x Ramazan Emeev

Peso-mosca: Loopy Godinez x Luana Carolina

Peso-pena: Nate Landwehr x Ludovit Klein

Peso-galo: Danaa Batgerel x Brandon Davis

Peso-palha: Istela Nunes x Ariane Carnelossi

