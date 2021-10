UFC Vegas 39: brasileiras Dern e Rodriguez na luta principal; veja card, horários e onde assistir

As brasileiras Mackenzie Dern e Marina Rodriguez se enfrentam neste sábado (9), a partir das 14h30, na luta principal do UFC Vegas 39, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Elas ocupam 4ª e 6ª colocações no ranking do peso-palha da organização. As lutas acontecerão no UFC Apex.

Mais dois brasileiros completam o grupo verde e amarelo na noite estadunidense. No peso-mosca, também no card principal, Matheus Nicolau enfrenta Tim Elliott e, mais cedo, Felipe "Cabocão" Colares mede forças com Chris Gutierrez no peso-galo, dentro do card preliminar.

Veja vídeo de anúncio da luta principal

Onde assistir o UFC Vegas 39

Todas as lutas serão transmitidas pelo canal Combate. Quem não for assinante poderá acompanhar as duas primeiras lutas do card no SporTV3 e no canal oficial do Combate no Youtube.

UFC Vegas 39: Dern x Rodriguez

Sábado, 9 de outubro, em Las Vegas

Card principal (17h, de Brasília)

Peso-palha: Mackenzie Dern x Marina Rodriguez

Peso meio-médio: Randy Brown x Jared Gooden

Peso-mosca: Tim Elliott x Matheus Nicolau

Peso-mosca: Sabina Mazo x Mariya Agapova

Peso-médio: Phil Hawes x Deron Winn

Card preliminar (14h30, de Brasília)

Peso-galo: Chris Gutierrez x Felipe Colares

Peso-pesado: Alexandr Romanov x Jared Vanderaa

Peso-pena: Charles Rosa x Damon Jackson

Peso-palha: Loopy Godinez x Silvana Juarez

Peso-leve: Steve Garcia x Charlie Ontiveros

